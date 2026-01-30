Governo do Acre divulga calendário oficial de 2026 com ExpoAcre em agosto e ExpoJuruá em julho

Decreto publicado no DOE lista eventos culturais, esportivos, religiosos e do agronegócio em todos os municípios; feiras são os maiores eventos multissetoriais do estado

O Governo do Estado do Acre publicou nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial, o Calendário de Eventos Oficiais para 2026, documento que consolida as principais datas comemorativas, culturais, esportivas, religiosas e do agronegócio programadas em todos os municípios acreanos. Entre os destaques estão a ExpoAcre, marcada para agosto em Rio Branco, e a ExpoJuruá, prevista para julho em Cruzeiro do Sul.

A ExpoAcre, maior feira multissetorial do estado, concentra negócios, lançamentos tecnológicos, exposições de animais e atrações culturais. Já a ExpoJuruá reúne produtores rurais, empresários e instituições no Vale do Juruá, com programação que inclui rodeios, shows e atividades comerciais.

O calendário serve como referência para o planejamento de ações governamentais ao longo do ano, sem prejuízo de outros eventos instituídos por lei. A publicação busca organizar e dar visibilidade às atividades que movimentam a economia e a cultura em todo o estado.

Detalhes das feiras:

ExpoAcre (Rio Branco – agosto): Maior evento multissetorial do estado, com exposições de animais, vitrines tecnológicas, rodadas de negócios, shows e atrações culturais;

ExpoJuruá (Cruzeiro do Sul – julho): Principal feira do Vale do Juruá, reunindo produtores rurais, empresários, rodeios e atividades culturais que movimentam a economia regional.

Objetivo do calendário:

O documento serve como referência para o planejamento de ações governamentais (logística, segurança, infraestrutura) e orienta a liberação de recursos públicos para eventos apoiados pelo estado.

Abrangência:

Além do agronegócio, o calendário inclui datas cívicas, festas religiosas, eventos esportivos e manifestações culturais tradicionais (como o Festival de Música do Acre – FEM e o Círio de Nazaré).

A publicação oficial evita sobreposição de eventos e otimiza o uso de estrutura pública, especialmente em municípios menores, onde a prefeitura costuma ser a principal promotora.

As secretarias estaduais de Cultura, Esporte, Turismo e Agricultura deverão detalhar a programação e os investimentos de cada evento até março de 2026.

Expoacre celebrou 50 anos em 2025 com trajetória de desenvolvimento, cultura, negócios e turismo no Acre

A Expoacre, que em 2025 celebrou a 50ª edição, se consolidando como a maior feira de negócios e entretenimento do Acre, atraindo milhares de pessoas todos os anos. A cada edição, a feira reúne grandes atrações locais e nacionais, além de oferecer verdadeiros espetáculos com as competições, como o rodeio, que possibilita aos peões acreanos a disputa por outros títulos.

A história da feira começou em 4 de agosto de 1944, durante o governo de Luís Silvestre Gomes Coelho, no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, com a realização da primeira reunião governamental sobre a 1ª Exposição Agropecuária e Industrial do Território do Acre.

Na ocasião, foram criadas duas comissões para a organização do evento, realizado entre 25 de outubro e 10 de novembro daquele ano, no campo do Rio Branco Futebol Clube. Os animais negociados na primeira edição foram expostos na Praça Rodrigues Alves, atualmente conhecida como Praça da Revolução.

Ao longo do tempo, a Expoacre tornou-se um importante motor econômico, cultural e turístico para o estado, especialmente para a capital, Rio Branco. A feira representa uma oportunidade de geração de emprego e renda para diversas famílias, além de oferecer entretenimento por meio de atrações de destaque.

Para o governador Gladson Camelí, a Expoacre demonstra o potencial econômico do estado. “Esse ano, o volume de negócios da Expoacre no Juruá foi de quase sete vezes mais do que em anos anteriores, com cerca de R$37 milhões em movimentação em diversas áreas, além de atrair o público para pontos turísticos, meios de hospedagem, restaurantes, entre outros, na região”.

Ainda segundo o governador, o objetivo da feira é destacar o estado do Acre como potência de negócios. “O nosso objetivo é mostrar o Acre para o mundo. Agora com a edição histórica da feira aqui em Rio Branco, vamos produzir, gerar emprego e criar oportunidades, além de fortalecer a linha de menos governo e mais iniciativa privada”, pontuou.

Anos 70

Após a elevação do Acre à categoria de Estado, ocorrida em 1962, a feira voltou a ser realizada 28 anos depois. Desta vez, a reunião se deu na Casa da Amizade do Rotary Club Rio Branco, em 26 de julho de 1972. Naquele ano, a feira foi realizada entre 3 e 9 de setembro, no pátio externo da Delegacia Estadual do Meio Ambiente do Ministério da Agricultura (Dema). Já a terceira edição foi realizada entre 6 e 10 de agosto de 1974. A abertura contou com a presença do governador Wanderley Dantas e demais autoridades no mesmo local da edição anterior.

A 4ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Acre foi oficialmente aberta em 24 de agosto de 1974, com a presença do governador Geraldo Gurgel de Mesquita. Em 1975, a quinta edição, executada entre 27 de setembro e 4 de outubro, inaugurou a tradição dos shows nacionais, com apresentações de Genival Lacerda e Reginaldo Rossi. Nesta edição, o evento passou a ser realizado no Parque de Exposições Humberto de Alencar Castelo Branco, nome dado em homenagem ao presidente falecido em 1967.

Em 1976, a sexta edição, que aconteceu entre 25 de setembro e 3 de outubro, contou com o conjunto acreano Os Bárbaros. No ano seguinte, foi a vez de Os Mugs se apresentarem durante a 7ª Expoacre, entre 1ª e 9 de outubro. Já em 1978, a feira foi realizada entre 29 de julho e 6 de agosto, novamente no Parque Castelo Branco.

A 9ªExpoacre teve início em 28 de julho de 1979 e foi encerrada em 5 de agosto, com a presença do governador Joaquim Macedo, empresários, autoridades e pecuaristas.

Anos 80

Durante os anos 1980, a feira se consolidou como um dos eventos mais aguardados pela população, unindo atrações culturais e oportunidades para o setor agroindustrial.

Em 1980, a 10ª Expoacre aconteceu de 23 a 31 de agosto. A edição seguinte, entre 5 e 13 de setembro de 1981, foi marcada pela continuidade do crescimento do evento. Em 1982, a feira não foi realizada.

A Expoacre retornou em 3 de setembro de 1983, com a primeira cavalgada, liderada por cavaleiros que carregavam as bandeiras de 19 estados. A 13ª edição, de 1º a 9 de setembro de 1984, teve como atrações Raimundo Fagner e Luiz Gonzaga, além da escolha da primeira Rainha da Exposição, Maria do Carmo de Lima, de 19 anos, servidora da Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre (Colonacre).

Em 1985, entre 31 de agosto a 8 de setembro, é realizada a 14ª Feira Agropecuária e Industrial de Rio Branco. As atrações musicais do evento foram os shows da banda carioca Piloto Automático, e atração musical acreana ficou a cargo de Osmir Netto, Sérgio Souto, Grupo Capu, Carlinhos Alvorada, o sambista Da Costa, Jorge Cardoso, e Endy Jorge.

A 15ª Expoacre, realizada entre 25 de outubro e 2 de novembro de 1986, teve a abertura conduzida pela então governadora Iolanda Ferreira Lima, a primeira mulher a comandar um estado no Brasil.

Em 1987, a feira ocorreu de 24 a 31 de agosto. No ano seguinte, não foi promovida devido à enchente que afetou a capital, quando cerca de 100 famílias foram abrigadas no Parque de Exposições. A 10ª Expoacre marcou o retorno da feira, realizada de 7 a 15 de outubro de 1989, movimentando a economia e reafirmando sua importância para o estado.

Rainha do Rodeio

O concurso da Rainha do Rodeio ganha cada vez mais destaque e visibilidade a cada edição. Há 26 anos, o evento é organizado pela Associação dos Colunistas Sociais do Acre (Acos), em parceria com o governo do Estado.

A cada ano, candidatas e público aguardam com entusiasmo a escolha da representante que levará o título por 12 meses. Em 2024, a vencedora foi Hilary Katryne. “Representar o nosso estado como Rainha do Rodeio é, para mim, motivo de muito orgulho e gratidão, porque é uma forma de mostrar a força, a beleza e a tradição do nosso povo, além de valorizar o trabalho de todos os que fazem a Expoacre acontecer”, destacou.

Hilary também ressaltou a importância da feira para a economia e a valorização da cultura local. “A Expoacre dá visibilidade ao trabalho dos empreendedores e fortalece nossa tradição no rodeio. Cada detalhe do evento carrega a história do Acre, e ter a oportunidade de representar isso é uma responsabilidade que levo com carinho e dedicação”, afirmou.

Roberta Lima, colunista social e jornalista, destaca que organiza o concurso há 26 anos. “É sempre uma emoção muito grande, porque não estamos lidando apenas com beleza, mas também com sonhos. Quando elas ganham o título de Rainha do Rodeio e Princesa do Laço, elas realizam sonhos, porque elas investem muito para estar aqui concorrendo ao título”.

Gigi Hanan, também organizador do concurso, agradece a parceria com o governo do Estado para realização do certame: “Nós amamos fazer. É um evento grandioso, que começou simples e agora está gigantesco, mas que, com muito trabalho e doação, nós conseguimos entregar, e graças a parceria com o governo do Estado”, ressalta.

Eleita na quinta-feira, 24 de julho, a Rainha do Rodeio 2025 destaca a emoção de ser coroada em um momento simbólico: “É muito gratificante conseguir o título e representar a 50ª Expoacre. Já são 50 anos de tradição e nós vamos com tudo, representar da melhor forma.

Anos 90

Entre 29 de setembro e 7 de outubro de 1990, foi realizada a 10ª Expoacre, juntamente com a 1ª Feira da Indústria e do Comércio do Acre (Fica). Esse foi o único evento promovido durante o governo de Edson Simões Cadaxo. No ano seguinte, a 19ª Expoacre e 2ª Fica ocorreram entre 5 e 13 de outubro de 1991, com destaque para o show de Sidney Magal.

De 5 a 13 de setembro de 1992, a 20ª edição e a 3ª Fica foram realizadas no Parque de Exposições Castelo Branco. Sob a gestão do governador Romildo Magalhães, o evento teve shows diários com artistas como Jessé, Milionário e José Rico, Cézar e Paulinho, Wilson e Soraia, Luiz Caldas e Mara Maravilha, que encerrou a programação.

Entre 4 e 12 de setembro de 1993, ocorreu a 21ª Expoacre e 4ªFica. A Cavalaria da Polícia Militar fez o desfile da cavalgada partindo do Palácio Rio Branco, seguida por centenas de cavaleiros que cruzaram o Segundo Distrito rumo ao Parque. O show de abertura ficou por conta da cantora Kássia.

De 17 a 25 de setembro de 1994, foi promovida a 22ªExpoacre e 5ª Fica. A temporada de shows incluiu Beto Barbosa, a Banda Mastruz com Leite, o cantor Wando e a Banda Mel.

Em 1995, no primeiro ano do governo de Orleir Cameli, a 23ª edição e a 6ª Fica foram realizadas de 30 de setembro a 8 de outubro. A tradicional cavalgada contou com mais de 300 cavaleiros, saindo do Palácio Rio Branco. A abertura ficou a cargo de Maurício Mattar e o encerramento com Amado Batista.

Em 1996, a feira foi realizada entre 5 e 13 de outubro, movimentando todo o estado. Já em 1997, a edição ocorreu de 13 a 21 de setembro. No último dia, a atração principal foi a cantora baiana Daniela Mercury.

Em 1998, a Expoacre teve uma novidade: foi realizada, pela primeira vez, a Feira Internacional do Acre. O evento ocorreu entre 12 e 20 de setembro. A cavalgada da 27ª Expoacre de 1999 reuniu cerca de 300 cavaleiros. Os shows foram a principal atração, com apresentações de Gilberto e Gilmar, Jota Quest e Terra Samba, que encerrou a edição.

Anos 2000

A chegada dos anos 2000 trouxe ainda mais repercussão estadual à Expoacre, com crescimento de público e volume de negócios. A 28ª edição teve início com cavalgada partindo da frente da Assembleia Legislativa (Aleac), reunindo mais de 300 cavaleiros. O evento movimentou mais de R$ 2 milhões e atraiu cerca de 80 mil visitantes, que circularam pelos mais de 200 estandes. O show de Rionegro e Solimões animou o público.

Em 2001, de 21 a 29 de julho, a 29ª edição contou com um desfile de 500 cavaleiros. O show principal foi da dupla Bruno e Marrone, que reuniu 40 mil pessoas. Na edição de 2002, entre 24 de agosto e 1º de setembro, mais de 2 mil cavaleiros participaram da cavalgada, saindo do Calçadão da Gameleira. Os shows nacionais incluíram Araketu, Leonardo — que atraiu um público de 50 mil —, Frank Aguiar e Terra Samba.

A 31ª Expoacre, realizada de 26 de julho a 3 de agosto de 2003, teve a tradicional cavalgada, além de shows com Companhia do Calypso, Renato Aragão e a Turma do Didi, Gilliard, Bruno e Marrone, Raça Negra e Ivete Sangalo. O rodeio atraiu 25 mil espectadores, e os negócios somaram R$ 23 milhões.

Em 2004, entre 24 de julho e 1º de agosto, o Parque de Exposições recebeu milhares de visitantes. A cavalgada contou com a presença do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A programação musical da 32ª edição teve Só Pra Contrariar, Zezé Di Camargo & Luciano e Araketu.

A edição 33ª , realizada de 23 a 31 de julho de 2005, atraiu mais de 50 mil pessoas por dia. Com novo recorde, a cavalgada reuniu 3 mil cavaleiros. Os shows foram comandados por Paulinho e Rafael, Fagner, Bruno e Marrone, Roberta Miranda e Harmonia do Samba.

Em 2006, a feira não foi realizada em Rio Branco. Contudo, a primeira edição da Expoacre Juruá aconteceu entre 31 de agosto e 2 de setembro, em Cruzeiro do Sul. A Expoacre retornou em 2007 com movimentação de R$ 30 milhões em negócios. As atrações foram Marlon e Maicon e Júlio Nascimento.

A 35ª edição, entre 26 de julho e 3 de agosto de 2008, teve cavalgada com 3 mil cavaleiros, 56 comitivas e mais de 100 veículos. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o desfile. Em 2009, entre 25 de julho e 2 de agosto, a cavalgada reuniu 5 mil participantes, e o rodeio atraiu 10 mil espectadores. Os shows foram de Dominus, Tchê Garotos e Hugo Pena & Gabriel.

Anos 2010

Entre 24 de julho e 1º de agosto de 2010, foi realizada a 37ª Expoacre. A abertura contou com a tradicional cavalgada, que reuniu mais de 20 mil pessoas entre participantes e espectadores. O volume estimado de negócios no setor agropecuário foi de aproximadamente R$ 93 milhões, com um público médio diário de 35 mil visitantes.

A 38ª edição aconteceu de 23 a 31 de julho de 2011. O evento superou R$ 110 milhões em negócios, mantendo a média diária de 35 mil espectadores.

Em 2012, a 39ª Expoacre ocorreu entre 21 e 29 de julho. A cavalgada, como de costume, abriu a programação, reunindo cerca de 15 mil pessoas. A grade de shows incluiu Michel Teló, Thalles Roberto, Grupo Revelação, padre Fábio de Melo e Cristiano Araújo.

A 40ª Expoacre foi realizada de 27 de julho a 4 de agosto de 2013, movimentando cerca de R$ 162 milhões em negócios. O show principal foi da dupla Fernando & Sorocaba. A edição também marcou a mudança na numeração da feira, que passou de algarismos romanos para ordinais. Em 2014, o evento aconteceu de 26 de julho a 3 de agosto, com um volume de negócios de R$ 211 milhões.

A Expoacre 2015 foi promovida entre 25 de julho e 2 de agosto, atraindo milhares de visitantes. O principal show foi de Luan Santana. A 43ª edição, em 2016, ocorreu de 23 a 31 de julho, com público diário estimado em 30 mil pessoas. As principais atrações musicais foram Marília Mendonça e a dupla André & Felipe.

A Expoacre 2017 foi realizada entre 22 e 30 de julho, reunindo diariamente mais de 35 mil pessoas. Os negócios totalizaram cerca de R$ 100 milhões. Neste ano, o Parque de Exposições Humberto de Alencar Castelo Branco passou a se chamar Parque de Exposições Wildy Viana.

A segunda edição da feira no novo parque foi promovida de 1º a 5 de agosto de 2018. A 45ª Expoacre teve como atrações Léo Santana e o cantor gospel Fernandinho.

Em 2019, a primeira edição da feira sob a gestão do governador Gladson Cameli ocorreu de 27 de julho a 4 de agosto. Foram nove dias de entretenimento, negócios e grandes shows nacionais, com destaque para Jorge & Mateus e Marília Mendonça.

Pandemia e novas tecnologias: anos 2020

O início da década de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, que impactou todo o mundo. No Acre, o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência em 17 de março de 2020, medida publicada no Diário Oficial do Estado. Três dias depois, foram suspensas as atividades de estabelecimentos como shoppings, bares e restaurantes, além do cancelamento de viagens interestaduais e internacionais. Com isso, a feira não foi realizada nos anos de 2020 e 2021.

Em 2022, entre 30 de julho e 7 de agosto, a Expoacre retornou com sua 47ª edição. Entre os shows nacionais estavam Zé Vaqueiro, Wesley Safadão, a dupla Maiara & Maraísa e Netto & Henrique. A partir desta edição, diversos estandes apostaram em atrações tecnológicas, como experiências imersivas com óculos de realidade virtual e robôs com luzes em led.

A 48ª edição foi realizada de 29 de julho a 6 de agosto de 2023, reunindo grande público para curtir shows, rodeios e demais atrações. A programação contou com apresentações de Evoney Fernandes, Nattanzinho, Lukas Agostinho (gospel) e Zé Neto & Cristiano.

A 49ª Expoacre aconteceu de 31 de agosto a 8 de setembro de 2024, com destaque para os shows musicais. Subiram ao palco Biguinho Sensação, Banda Limão com Mel, Marília Tavares, Nadson O Ferinha, Henry Freitas e o cantor gospel Thalles Roberto.

50ª Expoacre

Em 2025, a Expoacre celebra sua 50ª edição com foco na geração de renda, valorização da cultura local, inovação e estímulo à economia por meio de setores como comércio, agronegócio, hotelaria e gastronomia.

Neste ano, mais de 500 expositores dos mais diversos segmentos da economia acreana estão confirmados. Na edição anterior, o volume de negócios alcançou R$ 391 milhões, e a expectativa para 2025 é ultrapassar os R$ 500 milhões.

“Nosso objetivo é mostrar o Acre para o mundo. A infraestrutura está pronta, nós precisamos agora produzir, gerar emprego e criar oportunidades, além de fortalecer a linha de menos governo, mais iniciativa privada”, pontuou Camelí.

Além dos expositores, a feira também celebra a cultura e o entretenimento, e traz uma diversificada programação para todas as idades. A Expoacre 2025 promete ser uma edição histórica, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento do estado.

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da Expoacre 2025 no cenário estadual.

“Chegamos nessa edição com a expectativa de superar os anos anteriores. Temos inovação, a força do agronegócio, da agricultura familiar, as ações do nosso governo. A feira ajuda fechar novos negócios entre os produtores, transferência de tecnologia, resultados na prática do desenvolvimento sustentável em que floresta e crescimento econômico caminham juntos, uns aprendendo com os outros. Vamos ver nesses 50 anos uma produção com maior valor agregado, como já ocorre em todo estado”, e lembrou que a feira é uma vitrine do que é produzido em toda a região.

A vice-governadora reforçou também os índices de crescimento da economia acreana e que isso é reflexo dos investimentos do governo do Acre em novos negócios e empreendedorismo.

De acordo com o secretário de Turismo e Empreendedorismo, a feira reúne diversidade de elementos da identidade acreana. “A cultura e os negócios locais estarão em evidência no Parque de Exposições, em uma festa que já é tradição no nosso estado e, nada melhor do que mostrar como o turismo destaca as belezas do nosso estado, e como o empreendedorismo pode transformar a vida das pessoas”.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luiz Tchê, afirma que durante a Expoacre, o estado vai mostrar o café, mapa do cacau, tecnologia do solo e muitas atividades. “Estamos trabalhando para realizar a maior Expoacre de todos os tempos. A gente vem trabalhando em conjunto com parceiros para poder entregar a melhor e maior feira de todos os tempos, em todos os sentidos, na questão cultural, com grandes shows, com restaurantes, bares e o rodeio, com a reforma da pista para dar mais conforto à nossa população. Na parte da agricultura teremos os estandes do mel do Acre, o café, a análise do solo em tempo real, nosso tatuzinho, e no cacau teremos uma novidade”, destaca.

Revivendo a história

Neste ano, uma atração ganha destaque na Expoacre: uma exposição com a história das 49ª edições da maior feira de negócios e entretenimento do Acre, que está sendo construído no estande da Sete. O local vai exibir objetos como camisas de comitivas, troféus, faixas de Rainha do Rodeio e outros itens de pessoas que ajudaram a construir a história da Expoacre no decorrer dos anos.

Para o titular da Sete, Marcelo Messias, o museu será um espaço de memória e reconhecimento. “Cada objeto, imagem e relato presente aqui representa a trajetória de um evento que marcou gerações e ajudou a construir a identidade econômica e cultural do nosso estado. Celebrar as 50 edições da feira é também homenagear todos que fizeram parte dessa história: produtores, expositores, artistas, comitivas, servidores públicos e a população acreana”, destaca.

Além dos objetos, uma linha do tempo com os detalhes de cada edição também será exposta. A curadoria foi feita pelo historiador e escritor José Wilson Aguiar, que reúne um acervo completo de registros fotográficos de todas as edições.

