Governo do Acre culpa prefeitura de Assis Brasil por suspensão de inauguração de casas

Jovens bujarienses a partir de 16 anos podem se candidatar; vencedora representará o espírito sertanejo e terá papel central durante o evento

A tradicional escolha da Rainha do Rodeio da ExpoBujari 2025 já tem data marcada e promete movimentar os preparativos da maior festa agropecuária do município. As jovens interessadas em representar o espírito do rodeio já podem se inscrever para o concurso, que valoriza beleza, carisma e paixão pela cultura sertaneja.

Para participar, é preciso ser moradora de Bujari, ter a partir de 16 anos (com autorização dos pais, se menor de idade) e estar disponível para os compromissos do evento. A vencedora se tornará a embaixadora oficial do rodeio, com destaque na programação de quatro dias, simbolizando tradição e força feminina no campo.

O concurso é uma das atrações mais aguardadas da ExpoBujari e, para muitas candidatas, uma oportunidade de reconhecimento e protagonismo na comunidade.

A XIII ExpoBujari será realizada entre os dias 26 e 29 de junho e deve reunir milhares de visitantes, além de produtores rurais, empreendedores, expositores e artistas locais. A feira é considerada uma das mais importantes do Acre, tanto pelo incentivo ao agronegócio quanto pela valorização da cultura e identidade regional.

Além do concurso da Rainha, a programação da ExpoBujari 2025 contará com shows musicais, rodeio profissional, exposições de produtos agrícolas e artesanato, além de espaços dedicados à culinária típica da região.

As interessadas em participar do concurso devem ficar atentas às redes sociais da prefeitura e da organização da feira, onde serão divulgados os prazos e locais de inscrição. A disputa promete ser acirrada e cheia de emoção!

