Governo do Acre convoca brigadistas para atuação em unidades de conservação

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) do Acre divulgou nesta quinta-feira, 29, o resultado final do curso de formação e a convocação oficial dos brigadistas comunitários que atuarão em unidades de conservação estaduais. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta (28).

A seleção faz parte do processo seletivo simplificado de brigadistas, que visa reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais nas áreas protegidas do estado. Os candidatos aprovados agora devem comparecer para a assinatura do Termo de Adesão, no dia 5 de junho de 2025, nos locais e horários previamente definidos.

Foram convocados candidatos para atuar na Floresta Estadual do Antimary (FEA), na Área de Proteção Ambiental (APA) São Francisco, na APA Lago do Amapá, na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Japiim Pentecostes e no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG).

A lista inclui tanto os aprovados dentro do número de vagas quanto os classificados em cadastro de reserva, que poderão ser chamados em caso de desistências ou ampliações das equipes.

O reforço das brigadas é fundamental para enfrentar o período de seca, quando os focos de incêndio costumam aumentar. Os brigadistas atuarão diretamente nas ações de prevenção, monitoramento e combate a incêndios dentro das unidades de conservação estaduais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários