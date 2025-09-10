Governo do Acre convoca aprovados em seletivo da Educação

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicaram nesta quarta-feira, 10, novas convocações de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para a área da educação. Os editais abrangem tanto a rede regular quanto a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Educação Especial.

De acordo com os documentos, os convocados devem apresentar a documentação necessária e assinar o contrato até o dia 22 de setembro de 2025, em endereços específicos distribuídos entre os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Sena Madureira, Tarauacá e Plácido de Castro.

A lista inclui professores de diferentes áreas: como História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Pedagogia, além de assistentes educacionais e mediadores para a Educação Especial. A convocação segue a ordem de classificação dos candidatos, conforme previsto em edital.

Os aprovados deverão apresentar documentos como RG, CPF, título eleitoral, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, além de diploma ou declaração de conclusão de curso, conforme a função escolhida. Também é exigido atestado médico pré-admissional.

As informações completas, incluindo a relação nominal dos convocados e a lista de documentos exigidos, estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e no portal da Secretaria de Administração (sead.ac.gov.br).

