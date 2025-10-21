Conecte-se conosco

Governo do Acre convoca aprovados em processo seletivo para contratação na rede estadual de ensino

Publicado

35 minutos atrás

em

Candidatos aos cargos de professor e assistente educacional têm até 3 de novembro para apresentar documentação em Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul

A medida tem como objetivo suprir a necessidade de reposição de profissionais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas em todo o estado. Foto: captada 

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Estado o Edital nº 087 Sead/SEE, convocando candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para a entrega de documentos e assinatura de contratos. A convocação é destinada a profissionais que atuarão no ensino regular e especial da rede pública estadual.

Os aprovados serão contratados para os cargos de professor PNS, professor mediador e assistente educacional, com lotação nos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo suprir a necessidade de reposição de profissionais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas em todo o estado.

Para a formalização dos contratos, os candidatos devem:

  • Prazo: comparecer até 3 de novembro

  • Horário: das 7h30 às 13h30

  • Locais: unidades da SEE nos municípios de lotação

  • Documentação exigida: documento de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de escolaridade, atestado médico pré-admissional e certidões negativas da Justiça

Informações adicionais podem ser obtidas junto à SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou com a Sead pelo e-mail [email protected]. A medida reforça o compromisso do governo estadual com a valorização da educação e o fortalecimento do ensino público no Acre.

Com a proximidade do Dia de Finados, Prefeitura de Rio Branco intensifica a limpeza dos cemitérios públicos da capital

Publicado

23 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Serviços de manutenção são reforçados para garantir conforto, segurança e respeito aos visitantes dos cemitérios durante o feriado

A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Com a aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensifica os serviços de limpeza nos cemitérios públicos da capital acreana.

Além da manutenção de rotina, a Secretaria iniciou nesta segunda-feira (20), um cronograma especial de trabalho interno e externo, com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos familiares e visitantes que irão prestar homenagens aos entes queridos.

“Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios”, explicou Roque. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é manter os cemitérios sempre bem cuidados.

“Essa determinação do nosso prefeito Tião Bocalom de manter a limpeza sempre em dia é diária. Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios. Também contamos com plantonistas em todos os quatro cemitérios da cidade”, explicou Tony Roque.

A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista.

O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além disso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade reforça a importância da colaboração da população. O respeito às normas de visitação, a destinação correta do lixo e o cuidado com os espaços ajudam a manter os cemitérios limpos e organizados, garantindo um ambiente digno e acolhedor para todos que vão prestar homenagens.

Veja vídeo assessoria:

O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento.

Cruzeiro do Sul sedia oficina do Programa Cidade Empreendedora para impulsionar economia municipal

Publicado

1 hora atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Iniciativa do Governo do Acre, Aleac e Sebrae reúne gestores públicos e sociedade civil para criar estratégias de geração de emprego e renda no Vale do Juruá

Miriam Paiva, afirmou que a oficina marca o início de uma nova etapa para o município. Foto: captada 

Cruzeiro do Sul sediou nos dias 20 e 21 de outubro a oficina do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Governo do Acre em parceria com a Assembleia Legislativa e o Sebrae para fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios acreanos. O evento reuniu secretários municipais, gestores públicos e representantes da sociedade civil no auditório do CRIE, com o objetivo de identificar potencialidades e desafios da região para criar estratégias de geração de emprego e renda.

A atividade integra o convênio que atenderá os 22 municípios do Acre através de capacitações, consultorias e planos de desenvolvimento local. O programa busca estimular o empreendedorismo, a competitividade e a inovação nos municípios, oferecendo ferramentas para que as prefeituras possam criar ambientes de negócios mais favoráveis e promover o crescimento econômico sustentável em todo o estado.

Segundo a analista técnica do Sebrae, Miriam Paiva, a oficina marca o início de uma nova etapa para o município.

“Estamos realizando a primeira das ações do Programa Cidade Empreendedora. Essa oficina é o ponto de partida para a elaboração de um plano de desenvolvimento do município para os próximos dez anos, construído junto com a comunidade”, relata.

O programa adota a metodologia de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), criada em Minas Gerais e hoje aplicada em todo o país. O consultor do Sebrae Nacional, Gilberto Sokoloski, explica que o processo envolve a construção coletiva de soluções.

“A metodologia prevê reunir lideranças locais para discutir potencialidades e desafios. No final, são elaboradas propostas de ação que possam fortalecer o desenvolvimento econômico e social do município”.

Durante as atividades, os participantes analisaram os pontos fortes e fracos da economia local e discutiram oportunidades em setores como turismo, comércio e agricultura.

Para o secretário adjunto da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Izaú de Oliveira Mello, o envolvimento da comunidade é o diferencial da iniciativa. “O Sebrae trouxe uma metodologia eficaz e reconhecida. As soluções estão sendo construídas pelos próprios cruzeirenses, que conhecem a realidade local e sabem onde é possível avançar”.

A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos.

De acordo com o diretor da secretaria de Planejamento, Francinar Cavalcante, o objetivo é desenvolver o Acre de forma equilibrada e sustentável.

“O Programa Cidade Empreendedora busca empoderar os municípios. A ideia é desenvolver todo o Estado de forma conjunta, valorizando o potencial de cada região e transformando o crescimento em uma política de Estado”.

As informações coletadas durante as oficinas vão subsidiar a construção dos planos de desenvolvimento locais, que definirão metas e ações estratégicas para os próximos anos, com foco na geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acreana.

A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos. Foto: captada 

Detran-AC notifica motoristas irregulares com risco de ter CNH suspensa

Publicado

2 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Condutores com infrações graves ou que acumularam pontuação têm 30 dias para apresentar defesa; processos administrativos foram publicados no Diário Oficial

Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. Foto: captada 

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) abriu novos processos administrativos para suspensão do direito de dirigir contra motoristas que acumularam infrações ou cometeram faltas graves no trânsito. O órgão publicou nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado, a notificação aos condutores que não foram localizados por correspondência.

Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. O procedimento deve ser realizado na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou em qualquer Ciretran do estado.

Caso o condutor não apresente defesa dentro do prazo estabelecido, o processo será julgado à revelia, e o direito de dirigir poderá ser suspenso, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A medida reforça a atuação fiscalizatória do órgão no combate a infrações de trânsito no estado.

Veja o edital na íntegra:

