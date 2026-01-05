Governo do Acre convoca aprovados em concurso da Educação para posse

Edital chama candidatos ao cargo de Professor P2 para inspeção médica e entrega de documentos em diversos municípios

O Governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (5) o Edital nº 059 SEAD/SEE, que convoca candidatos aprovados no concurso público da Educação para as etapas de inspeção médica, entrega de documentos e posse.

A convocação leva em conta as nomeações formalizadas pelo Decreto nº 12.062-P, de 23 de dezembro de 2025, e segue as normas estabelecidas no Edital nº 001 SEAD/SEE, de 20 de setembro de 2024. Nesta fase, estão sendo chamados candidatos aprovados para o cargo de Professor P2, em diversas áreas do conhecimento, como Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com o edital, os convocados estão distribuídos por municípios de todas as regionais do estado, abrangendo tanto zonas urbanas quanto rurais. Há vagas em cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Brasiléia, Feijó, Mâncio Lima, Xapuri, Epitaciolândia, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Capixaba, entre outras.

A lista de convocação apresenta a ordem dos candidatos com base em critérios como cargo, localidade, classificação final, número de inscrição, nome e nota obtida no certame. O edital também contempla convocações específicas de candidatos enquadrados como pessoas com deficiência (PCD), conforme prevê a legislação vigente.

Segundo a Sead e a SEE, os convocados devem observar atentamente os prazos e as orientações para a realização da inspeção médica e a apresentação da documentação exigida, etapas obrigatórias para a efetivação da posse. O não comparecimento ou a ausência de documentos dentro do prazo poderá resultar na perda do direito à vaga.

Relacionado

Comentários