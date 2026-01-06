Conecte-se conosco

Governo do Acre confirma reajuste salarial de 5,08% para servidores em junho de 2026

Publicado

13 minutos atrás

em

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O governo do Acre confirmou nesta terça-feira, 06, que irá conceder reajuste salarial de 5,08% aos servidores públicos estaduais a partir de junho de 2026, referente à quarta e última parcela do Reajuste Geral Anual (RGA). Com o pagamento, será concluído o aumento total de 20,32%, dividido em quatro parcelas iguais e escalonadas desde 2023.

O anúncio foi feito junto à divulgação do calendário oficial de pagamento do funcionalismo para 2026, elaborado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O reajuste contempla servidores ativos, aposentados e pensionistas.

De acordo com o governo, o pagamento da última parcela do RGA reforça a política de valorização do funcionalismo, associada ao controle das contas públicas.

Acre

Acre terá ligações intermunicipais como chamadas locais a partir de maio de 2026

Publicado

15 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Mudança definida pela Anatel unifica todo o estado em uma única área local no DDD 68 e deve reduzir custos da telefonia fixa

Brasília – Ligação de telefone fixo para celular ficará 13% mais barata em março. A Anatel publicou hoje (24), no Diário Oficial, as novas tarifas de remuneração de redes móveis (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A partir de 31 de maio de 2026, o Acre passará a integrar a nova configuração das Áreas Locais da telefonia fixa, conforme cronograma estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A mudança ocorre com a implementação da Resolução nº 768/2024, que reduz o número de áreas locais no país de 4.118 para 67, alinhando-as aos códigos de Discagem Direta à Distância (DDDs).

Com a nova regra, todo o território acreano será contemplado por uma única área local, correspondente ao DDD 68. Na prática, isso significa que ligações entre municípios do estado deixarão de ser tarifadas como chamadas de longa distância e passarão a ser cobradas como ligações locais.

A medida deve beneficiar diretamente os usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), especialmente moradores do interior, que atualmente enfrentam custos mais elevados para chamadas intermunicipais. Cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Brasiléia e Feijó, por exemplo, poderão se comunicar por telefone fixo como se estivessem na mesma localidade, desde que utilizem o DDD 68.

Além da redução de custos, a mudança também simplifica a forma de discagem. Para chamadas entre telefones fixos dentro do Acre, não será mais necessário discar o código da operadora nem o DDD, bastando informar o número do destinatário.

A Anatel esclarece que, inicialmente, não haverá alteração nos números telefônicos dos usuários. Qualquer eventual mudança deverá ser devidamente justificada pelas operadoras e comunicada previamente aos clientes.

A implantação da nova configuração no Acre ocorre juntamente com outros estados das regiões Norte e Centro-Oeste, como Rondônia, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme fase aprovada pelo Acórdão nº 202, publicado em agosto de 2025.

Acre

Criança é atropelada por motocicleta no centro de Cruzeiro do Sul

Publicado

19 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente; vítima foi socorrida pelo Samu e não sofreu ferimentos graves

Um acidente de trânsito envolvendo uma criança foi registrado na região central de Cruzeiro do Sul na tarde da última segunda-feira (5). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a criança atravessa a via sozinha e acaba sendo atingida por uma motocicleta.

Nas imagens, a mãe da criança aparece do outro lado da avenida e se desespera ao presenciar o atropelamento, gritando e correndo em direção ao local. Ela pega a menina do chão e a segura no colo logo após a colisão.

Apesar do impacto, a criança não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) também esteve presente para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Acre

Mais de 3 mil RGs prontos desde 2022 aguardam retirada no Acre; maior parte está em Rio Branco

Publicado

25 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Instituto de Identificação alerta que documentos não buscados geram custos ao Estado e dificultam acesso a serviços pela população. Nomes como Maria e José lideram lista

Para tentar reduzir o número de documentos acumulados, o órgão tem feito campanhas de chamamento e orientações à população. Foto: captada 

Cerca de 3 mil carteiras de identidade já emitidas seguem acumuladas e aguardam retirada nos postos da Organização em Centros de Atendimento (OCA) no Acre. Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Civil, os documentos estão prontos desde 2022, mas não foram buscados pelos titulares, com a maior concentração ocorrendo em Rio Branco.

De acordo com o diretor Júnior Cesar, os nomes que mais aparecem são os que começam com as letras M e J, como Maria e José. A situação também é registrada em Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. “Existe todo um trabalho para confeccionar esse documento, e quando a pessoa não vem buscar, além do custo para o Estado, ela própria fica sem um documento essencial”, alertou.

A falta do RG pode impedir acesso a serviços públicos, participação em concursos, emissão da CNH e até viagens — principalmente no Mercosul, onde a identidade precisa ter menos de 10 anos de expedição. O instituto reforça a importância de que os cidadãos procurem as unidades da OCA para retirar seus documentos.

Retirar o RG já emitido?

Para retirar o RG que já está pronto NAS unidades da OCA em municípios como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. o cidadão deve comparecer pessoalmente ao posto onde fez a solicitação, levando:

  • Protocolo de atendimento ou
  • Documento com CPF

A retirada é feita exclusivamente pelo titular. O atendimento ocorre na OCA das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.

Conforme o Instituto de Identificação, o problema também é registrado em unidades da OCA em municípios como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira. Foto: captada 

