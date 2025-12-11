Conecte-se conosco

Acre

Governo do Acre confirma reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descarta novos PCCRs

Publicado

26 minutos atrás

em

Secretário de Planejamento participou de audiência sobre orçamento de R$ 13,8 bi para o próximo ano e afirmou que Estado não tem condições financeiras para atender pleitos específicos das categorias

Durante a audiência nesta quinta, Brandão explicou que o Estado não tem condições financeiras para atender aos pedidos das categorias por novos PCCRs. Foto: captada 

O governo do Acre confirmou nesta quinta-feira (11) que concederá reajuste salarial de 5,08% a todos os servidores estaduais em 2026, mas descartou a possibilidade de atender, no momento, às demandas das categorias por novos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCRs). A informação foi dada pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, durante audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026.

O projeto orçamentário enviado pelo Executivo prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano – aumento de 13,63% em relação a 2025. Desse total, R$ 9,3 bilhões são recursos próprios e R$ 4,4 bilhões vêm de outras fontes.

Brandão explicou que, apesar do crescimento na arrecadação, as despesas também aumentaram na mesma proporção, limitando a capacidade de atender pleitos específicos.

— O governo mantém um diálogo aberto para esclarecer a todas as categorias as limitações do poder executivo estadual. (…) O que temos para 2026? Aplicar o reajuste dos servidores na ordem de 5,08%, conforme já previsto. Todas as categorias serão atendidas — afirmou.

O reajuste de 5,08% corresponde à última parcela de um ajuste dividido em quatro etapas, iniciado em 2023, e será pago em junho de 2026. A votação da LOA 2026 está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o calendário legislativo do ano.

A votação da LOA está marcada para os dias 16 e 17, quando a Aleac encerra o calendário de atividades deste ano. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Governo do Acre prevê orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026 e garante entrega do Estado “saneado” ao próximo governo

Publicado

9 minutos atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou a LOA na Aleac e destacou crescimento do PIB (14,7%) e aumento da renda per capita; objetivo é não deixar dívidas para a próxima gestão

A expecativa é que o Estado arrecade cerca de R$ 2,2 bilhões somente com ICMS. Da fatia global da LOA, os Poderes devem ter 16,1% do bolo. Foto: captada 

O governo do Acre projetou um orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026, durante a apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) feita pelo secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, em audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) nesta quinta-feira (11). Brandão afirmou que a gestão Gladson Cameli tem o compromisso de entregar o Estado “saneado” ao próximo governo, diferentemente da situação encontrada em 2019.

O secretário destacou indicadores econômicos positivos: o PIB acreano cresceu 14,7% – “mais que o país e cinco vezes mais que a região Norte” – e a renda per capita atingiu R$ 31,6 mil. Além disso, o Valor Bruto da Produção Agropecuária aumentou 11%, com crescimento associado ao controle do desmatamento.

Do total do orçamento, cerca de R$ 8 bilhões virão de recursos federais, especialmente do Fundo de Participação dos Estados (FPE), e a arrecadação própria com ICMS deve chegar a R$ 2,2 bilhões. Os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem receber 16,1% da dotação global.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao ano de 2026, começa a ser discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (11). Foto: captada 

A LOA será votada nos dias 16 e 17 de dezembro na Aleac. O governo também confirmou reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descartou, por ora, a criação de novos planos de carreira (PCCRs).

Composição do orçamento
  • Total: R$ 13,8 bilhões
  • Recursos federais (FPE): R$ 8 bilhões (58% do total)
  • Arrecadação própria (ICMS): R$ 2,2 bilhões
  • Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário): 16,1% do bolo
Fundamentação econômica
  • PIB acreano 2023: Crescimento recorde de 14,7%
  • Comparativo: “Cinco vezes mais que a região Norte”
  • Renda per capita: R$ 31,6 mil
  • Agropecuária: Aumento de 11% no Valor Bruto da Produção
Declarações do secretário

— Temos um compromisso do governo Gladson Cameli de entregar o Estado saneado. Não foi da mesma forma que recebemos em 2019. Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas — declarou Brandão, sendo aplaudido pelos presentes.

— A medida que a economia se expande, o reflexo expande na vida dos cidadãos. Nós tivemos essa marca: é possível crescer sem desmatar — pontuou.

A apresentação ocorre em ano pré-eleitoral e busca projetar imagem de gestão responsável frente aos eleitores. A dependência de transferências federais (58% do orçamento) segue como característica estrutural das finanças acreanas, mesmo com crescimento econômico recente.

“Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas”, diz secretário sobre orçamento 2026. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeito Jerry Correia prestigia formatura da Educação Rural com crianças da Educação Infantil no Campo

Publicado

6 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira(10), a formatura das turmas da Educação Infantil no Campo, celebrando mais um importante passo na trajetória escolar das crianças atendidas pela Educação Rural.

O evento, marcado por emoção e orgulho, contou com a presença do prefeito Jerry Correia, que fez questão de prestigiar o momento ao lado de familiares, educadores e comunidade local. As crianças participaram de apresentações culturais e receberam seus certificados, simbolizando o encerramento de mais uma etapa educacional.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a valorização da educação, especialmente nas áreas rurais.

“Investir na Educação Rural é garantir que nossas crianças tenham oportunidades iguais, independentemente de onde vivem. Hoje celebramos um momento muito especial e reforçamos nosso compromisso com uma educação de qualidade para todos”, afirmou Jerry Correia.

A secretária municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, também parabenizou as equipes pedagógicas e ressaltou o esforço conjunto para levar ensino humanizado e inclusivo às comunidades rurais.

A formatura da Educação Infantil no Campo representa mais uma conquista para a educação de Assis Brasil, reforçando o cuidado com as crianças e o investimento contínuo na melhoria das condições de ensino no município.

Comentários

Continue lendo

Acre

Educação que transforma: Escola  Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período

Publicado

16 horas atrás

em

10 de dezembro de 2025

Por

A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.

Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.

O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.

Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.

“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.

A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.

Comentários

Continue lendo