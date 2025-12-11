Governo do Acre confirma reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descarta novos PCCRs

Secretário de Planejamento participou de audiência sobre orçamento de R$ 13,8 bi para o próximo ano e afirmou que Estado não tem condições financeiras para atender pleitos específicos das categorias

O governo do Acre confirmou nesta quinta-feira (11) que concederá reajuste salarial de 5,08% a todos os servidores estaduais em 2026, mas descartou a possibilidade de atender, no momento, às demandas das categorias por novos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCRs). A informação foi dada pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, durante audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026.

O projeto orçamentário enviado pelo Executivo prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano – aumento de 13,63% em relação a 2025. Desse total, R$ 9,3 bilhões são recursos próprios e R$ 4,4 bilhões vêm de outras fontes.

Brandão explicou que, apesar do crescimento na arrecadação, as despesas também aumentaram na mesma proporção, limitando a capacidade de atender pleitos específicos.

— O governo mantém um diálogo aberto para esclarecer a todas as categorias as limitações do poder executivo estadual. (…) O que temos para 2026? Aplicar o reajuste dos servidores na ordem de 5,08%, conforme já previsto. Todas as categorias serão atendidas — afirmou.

O reajuste de 5,08% corresponde à última parcela de um ajuste dividido em quatro etapas, iniciado em 2023, e será pago em junho de 2026. A votação da LOA 2026 está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o calendário legislativo do ano.