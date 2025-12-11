Acre
Governo do Acre confirma reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descarta novos PCCRs
Acre
Governo do Acre prevê orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026 e garante entrega do Estado “saneado” ao próximo governo
Secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou a LOA na Aleac e destacou crescimento do PIB (14,7%) e aumento da renda per capita; objetivo é não deixar dívidas para a próxima gestão
O governo do Acre projetou um orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026, durante a apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) feita pelo secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, em audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) nesta quinta-feira (11). Brandão afirmou que a gestão Gladson Cameli tem o compromisso de entregar o Estado “saneado” ao próximo governo, diferentemente da situação encontrada em 2019.
O secretário destacou indicadores econômicos positivos: o PIB acreano cresceu 14,7% – “mais que o país e cinco vezes mais que a região Norte” – e a renda per capita atingiu R$ 31,6 mil. Além disso, o Valor Bruto da Produção Agropecuária aumentou 11%, com crescimento associado ao controle do desmatamento.
Do total do orçamento, cerca de R$ 8 bilhões virão de recursos federais, especialmente do Fundo de Participação dos Estados (FPE), e a arrecadação própria com ICMS deve chegar a R$ 2,2 bilhões. Os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem receber 16,1% da dotação global.
A LOA será votada nos dias 16 e 17 de dezembro na Aleac. O governo também confirmou reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descartou, por ora, a criação de novos planos de carreira (PCCRs).
Composição do orçamento
- Total: R$ 13,8 bilhões
- Recursos federais (FPE): R$ 8 bilhões (58% do total)
- Arrecadação própria (ICMS): R$ 2,2 bilhões
- Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário): 16,1% do bolo
Fundamentação econômica
- PIB acreano 2023: Crescimento recorde de 14,7%
- Comparativo: “Cinco vezes mais que a região Norte”
- Renda per capita: R$ 31,6 mil
- Agropecuária: Aumento de 11% no Valor Bruto da Produção
Declarações do secretário
— Temos um compromisso do governo Gladson Cameli de entregar o Estado saneado. Não foi da mesma forma que recebemos em 2019. Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas — declarou Brandão, sendo aplaudido pelos presentes.
— A medida que a economia se expande, o reflexo expande na vida dos cidadãos. Nós tivemos essa marca: é possível crescer sem desmatar — pontuou.
A apresentação ocorre em ano pré-eleitoral e busca projetar imagem de gestão responsável frente aos eleitores. A dependência de transferências federais (58% do orçamento) segue como característica estrutural das finanças acreanas, mesmo com crescimento econômico recente.
Comentários
Acre
Prefeito Jerry Correia prestigia formatura da Educação Rural com crianças da Educação Infantil no Campo
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira(10), a formatura das turmas da Educação Infantil no Campo, celebrando mais um importante passo na trajetória escolar das crianças atendidas pela Educação Rural.
O evento, marcado por emoção e orgulho, contou com a presença do prefeito Jerry Correia, que fez questão de prestigiar o momento ao lado de familiares, educadores e comunidade local. As crianças participaram de apresentações culturais e receberam seus certificados, simbolizando o encerramento de mais uma etapa educacional.
Durante a cerimônia, o prefeito destacou o compromisso da gestão com a valorização da educação, especialmente nas áreas rurais.
“Investir na Educação Rural é garantir que nossas crianças tenham oportunidades iguais, independentemente de onde vivem. Hoje celebramos um momento muito especial e reforçamos nosso compromisso com uma educação de qualidade para todos”, afirmou Jerry Correia.
A secretária municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, também parabenizou as equipes pedagógicas e ressaltou o esforço conjunto para levar ensino humanizado e inclusivo às comunidades rurais.
A formatura da Educação Infantil no Campo representa mais uma conquista para a educação de Assis Brasil, reforçando o cuidado com as crianças e o investimento contínuo na melhoria das condições de ensino no município.
Comentários
Acre
Educação que transforma: Escola Pequeno Príncipe celebra o primeiro grande passo dos pequenos com Formatura do 2° Período
A noite desta quarta-feira, 10, foi marcada por emoção e celebração na Formatura do 2° Período da Escola Infantil Pequeno Príncipe, realizada no Buffet ART Eventos. A cerimônia reuniu familiares, convidados, equipe escolar e autoridades municipais para celebrar mais uma etapa concluída na educação dos pequenos formandos.
Representando o prefeito Sérgio Lopes, esteve presente a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, que compôs o dispositivo de honra ao lado da gestora da escola, Deuzenir Rodrigues Chaves, e da coordenadora de Educação Infantil de Epitaciolândia, Annelyci Antunes.
O evento marcou o encerramento de mais um ano letivo, reforçando o compromisso do município com uma educação de qualidade. Os formandos mirins abrilhantaram a noite ao entrar no recinto e realizar diversas apresentações, encantando pais, professores e todos os presentes.
Durante sua fala, a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, destacou os avanços que a educação de Epitaciolândia vem alcançando nos últimos anos.
“Vivemos hoje um momento especial. É muito grande a nossa alegria ver esses pequeninos darem seus primeiros passos. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Nossa gestão busca, a cada dia, ofertar uma educação de qualidade, e isso só é possível porque temos um prefeito, Sérgio Lopes, que acredita e investe na educação, desde a infraestrutura até os servidores”, afirmou a secretária.
A Formatura do 2° Período da Escola Pequeno Príncipe se consolidou como um momento inesquecível, celebrando conquistas e renovando o compromisso com o futuro das crianças epitaciolandenses.
Você precisa fazer login para comentar.