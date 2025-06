Governo do Acre confirma data do pagamento de junho com mais de R$ 14 milhões em reajuste e anuncia primeira parcela do 13º para julho

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), confirmou as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais referentes ao mês de junho. O cronograma inclui também a aplicação da terceira parcela do Reajuste Geral Anual (RGA), com índice de 5,08%. Nesta etapa, o reajuste representa um impacto real de R$ 14.417.844,36 na folha de pagamento do Estado, valor que reflete diretamente da economia acreana.

Além disso, o governador Gladson Camelí anunciou que a primeira parcela do décimo terceiro salário será paga no mês de julho de 2025, com a data a ser divulgada posteriormente. A medida reforça o compromisso da atual gestão com a valorização do funcionalismo público, a previsibilidade nos pagamentos e o fortalecimento da economia acreana.

“Sempre reafirmo: nossos servidores são os diamantes do estado. Valorizar quem trabalha pelo Acre é fundamental, e manter os salários em dia é uma demonstração de respeito e reconhecimento. Esses recursos movimentam a economia, geram empregos e fortalecem o comércio, beneficiando toda a população”, enfatiza o governador Gladson Camelí.

Calendário de pagamento – Junho de 2025:

27 de junho (sexta-feira): pagamento para servidores inativos e pensionistas;

28 de junho (sábado): pagamento para servidores ativos que recebem pelo Banco do Brasil.

O reajuste de 5,08% corresponde à terceira etapa do RGA, que totaliza um aumento de 20,32%, distribuído em quatro parcelas anuais, entre 2023 e 2026. Com esta fase, mais de 56 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, serão contemplados.

A última parcela do reajuste está prevista para 2026, conforme estabelecido no cronograma, em consonância com os limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na véspera do pagamento, os servidores poderão consultar os valores por meio do contracheque digital, disponível no site: https://contracheque.ac.gov.br/login.

