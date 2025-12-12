Geral
Governo do Acre beneficia mais de 600 extrativistas com pagamento do subsídio da borracha e do murumuru em 2025
Atualmente, 1.200 produtores estão cadastrados, e o governo já realizou pagamentos referentes à safra de 2024 para mais de 600 extrativistas das regionais do Baixo e Alto Acre e Purus, totalizando quase R$ 800 mil
O governo do Acre escreveu um novo capítulo na valorização dos extrativistas ao realizar o pagamento do subsídio, uma espécie de ajuda financeira, aos produtores de borracha e de murumuru. Pela primeira vez, os recursos estão sendo depositados diretamente na conta bancária dos produtores, garantindo mais rapidez, segurança e dignidade aos trabalhadores da floresta.
A iniciativa foi implementada em 2025 pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com o Banco do Brasil, seguindo determinação do governador Gladson Camelí. O processo também conta com apoio do Programa REM-KfW.
O subsídio funciona como um complemento de renda pago pelo governo do Acre ao produtor, de acordo com o volume de borracha e de murumuru vendido às cooperativas. O objetivo é fortalecer a economia das famílias extrativistas e incentivar a continuidade da cadeia produtiva.
Atualmente, 1.200 produtores estão cadastrados, e o governo já realizou pagamentos referentes à safra de 2024 para mais de 600 extrativistas das regionais do Baixo e Alto Acre e Purus, totalizando quase R$ 800 mil. A expectativa é que, até o dia 27 de dezembro deste ano, os produtores do Juruá também recebam seus pagamentos.
A projeção da Seagri é encerrar o ano com um desembolso de pouco mais de R$ 1 milhão, beneficiando centenas de famílias, conforme o volume de produção comprovado nas notas fiscais emitidas pelas cooperativas e validadas pelos escritórios locais da secretaria.
Para o secretário de Agricultura, Luís Tchê, o novo modelo representa mais dignidade às famílias extrativistas. “O governo está conseguindo, pela primeira vez, realizar o pagamento do subsídio de forma totalmente direta, simples e eficiente. Essa mudança representa um avanço aguardado há décadas pelos extrativistas acreanos”, afirmou.
O chefe da Divisão de Remuneração por Serviços Ambientais da Seagri, Wally Araújo, reforça como os produtores podem acessar o benefício. “Para receber o subsídio da borracha e do murumuru, os produtores devem comparecer ao escritório da Seagri mais próximo de sua residência e apresentar as notas fiscais emitidas pela cooperativa que comprou a produção, além dos documentos pessoais. Lembrando que só serão recebidas as notas fiscais da safra 2025”, explicou.
Acre registra 110 mortes no trânsito em 2025, com Rio Branco concentrando 45% dos óbitos
Dados da Polícia Civil mostram que número já representa 81,48% do total de 2024; colisões lideram causas com 68,18% dos casos
O Acre registrou 110 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e novembro de 2025, número que já corresponde a 81,48% do total de óbitos ocorridos em todo o ano de 2024, quando foram contabilizadas 135 fatalidades. Os dados, divulgados pela Polícia Civil do Acre, revelam um cenário preocupante sobre a violência viária no estado.
A capital, Rio Branco, concentra quase metade das mortes: foram 49 óbitos, o que representa 44,5% do total. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (10) e Tarauacá (8). Outros municípios com números significativos são Sena Madureira (6), Acrelândia (5), Brasiléia (5), Porto Acre (5), Senador Guiomard (5), Xapuri (5), Epitaciolândia (4), já Manoel Urbano com (2), os municípios de Assis Brasil, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus, todos com (1).
O tipo de acidente mais fatal foi a colisão, responsável por 75 mortes (68,18%), seguida por atropelamentos (19 óbitos, 17,27%). A maioria das vítimas é do sexo masculino – 89 homenscontra 21 mulheres.
Quanto à distribuição temporal, junho foi o mês mais letal em 2025, com 18 mortes, seguido por setembro (16) e agosto (13). Na semana, a quinta-feira registrou o maior número de fatalidades (9), seguida pela quarta-feira (6).
Os números reforçam a urgência de políticas públicas de segurança viária e campanhas de prevenção, especialmente nas vias urbanas e rodovias onde os acidentes têm sido mais frequentes e letais.
Distribuição por município
- Rio Branco: 49 mortes (44,5%)
- Cruzeiro do Sul: 10
- Tarauacá: 8
- Sena Madureira, Acrelândia, Brasiléia, Porto Acre, Senador Guiomard, Xapuri: 5-6 cada
Perfil dos acidentes
- Colisão: 75 casos (68,18%)
- Atropelamento: 19 casos (17,27%)
- Queda de ocupante: 10 casos (9,09%)
- Capotamento: 6 casos (5,45%)
Vítimas
- Homens: 89 óbitos
- Mulheres: 21 óbitos
Distribuição temporal
- Mês mais letal: Junho (18 mortes)
- Dia mais perigoso: Quintas-feiras (9 ocorrências)
Os números acendem alerta sobre a necessidade de políticas mais efetivas de segurança viária no estado, especialmente na capital, que concentra quase metade das mortes. A proximidade com o total de 2024 antes mesmo do fim do ano indica tendência preocupante que exige intervenções urgentes.
Campanha “Feito no Acre” é lançada para valorizar a produção local
O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), o Governo do Estado por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e o Sebrae/AC realizaram nesta sexta-feira, 12, o lançamento oficial da campanha “Feito no Acre – Com orgulho e qualidade”, um movimento que marca uma nova etapa na valorização da produção acreana.
O evento foi realizado no auditório da FIEAC e reuniu lideranças do setor produtivo, representantes do governo e diversas instituições parceiras. A campanha nasce com o propósito de fortalecer a identidade dos produtos acreanos, estimular o consumo local e reforçar o sentimento de pertencimento.
O presidente do Fórum Empresarial do Acre e da FAEAC, Assuero Veronez, destacou a essência da iniciativa. “O principal objetivo da campanha é valorizar aquilo que é produzido no Acre. O nome ‘Feito no Acre’ traduz exatamente essa proposta de mostrar à população que nossa economia é capaz de gerar uma grande variedade de produtos, todos genuinamente acreanos. Estamos realizando essa campanha, lançada pelo Fórum Empresarial e apoiada pelas Federações, Governo e Sebrae, para fortalecer a economia, os nossos empresários e empreendedores”, ressaltou.
Ao longo da solenidade, os participantes ressaltaram que o Acre possui uma produção muito mais diversificada e qualificada do que grande parte da população imagina. As ações previstas terão duração de 18 meses e incluem comunicação contínua, presença na mídia, atividades educativas e aproximação direta entre indústrias, empreendedores e consumidores.
Responsável pela apresentação oficial da campanha, o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, reforçou o papel estratégico da campanha. “Há muito tempo a sociedade nos cobra um estado mais desenvolvido, e nós mostramos diariamente que somos capazes de produzir com muita qualidade. Cada produto feito aqui representa emprego, oportunidade e transformação. Se o acreano quer ajudar o Acre, precisa valorizar o que é nosso. Essa campanha vem justamente para ampliar essa visibilidade e fortalecer nossos industriários, empreendedores e produtores rurais”, pontuou.
A solenidade também marcou a assinatura do Memorando de Intenções entre as instituições realizadoras. O documento formaliza a cooperação entre os parceiros, estabelecendo diretrizes conjuntas para o desenvolvimento das ações da campanha e para a promoção e valorização dos produtos acreanos.
O público também conferiu uma exposição de produtos locais no hall do auditório, reforçando a diversidade e qualidade da produção acreana. Durante o evento, foi apresentado o novo selo “Feito no Acre”, que identificará oficialmente os produtos fabricados no estado.
Representando o Governo do Estado, o secretário da SEICT, Assurbanipal Mesquita, ressaltou o compromisso da gestão com o fortalecimento da economia local. “O governo do Acre tem trabalhado para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Essa campanha aproxima a população dos produtos locais e incentiva o consumo do que é produzido aqui. Ao optar por um produto acreano, o cidadão fortalece a economia, gera empregos e valoriza quem produz com qualidade”, explicou o secretário.
O diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, também destacou a relevância do selo. “O ‘Feito no Acre’ vai dinamizar a economia ao destacar a qualidade dos produtos locais e aproximar os consumidores do que é produzido no estado. Para o Sebrae, é um orgulho participar dessa ação, especialmente por estarmos lado a lado com micro e pequenos empreendedores que movem a economia acreana”, assinalou.
Fonte: Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre
Três caçadores são resgatados após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter
Equipes de bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã encontraram o grupo, que se perdeu durante perseguição a queixadas; eles sobreviveram com caça e abrigos improvisados
Os três moradores da comunidade indígena Matrinchã que estavam desaparecidos desde segunda-feira (8) foram encontrados com vida na tarde desta quinta-feira (11) após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter, no interior do Acre. O grupo, formado por Kenedy Ferreira do Nascimento, 30 anos, Antônio José Dantas Lima, 32, e Cleisson Feitosa, 42, saiu para caçar e acabou se perdendo ao seguir o rastro de queixadas.
Segundo o comandante dos Bombeiros, Major Josadac Cavalcante, a chuva forte do dia 8dificultou a orientação, já que os caçadores se guiam pela posição do sol.
— Eles perseguiram os queixadas e acabaram se desorientando. Segunda-feira foi um dia de chuva, o sol ficou totalmente encoberto, e como eles se orientam pelo sol, acabaram perdendo a referência — explicou o comandante.
Sem perceber que estavam fora do trajeto, os três avançaram por regiões mais distantes e ficaram presos na mata. Durante os quatro dias, sobreviveram abatendo um queixada, acendendo fogo diariamente e montando abrigos improvisados para enfrentar as noites chuvosas.
As buscas reuniram equipes do Corpo de Bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã. Eles foram localizados na região do Igarapé Valparaiso, cansados e desidratados, mas conscientes e sem ferimentos graves. Após atendimento médico, o grupo foi liberado e já retornou às famílias.
