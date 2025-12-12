Governo do Acre beneficia mais de 600 extrativistas com pagamento do subsídio da borracha e do murumuru em 2025

Atualmente, 1.200 produtores estão cadastrados, e o governo já realizou pagamentos referentes à safra de 2024 para mais de 600 extrativistas das regionais do Baixo e Alto Acre e Purus, totalizando quase R$ 800 mil

O governo do Acre escreveu um novo capítulo na valorização dos extrativistas ao realizar o pagamento do subsídio, uma espécie de ajuda financeira, aos produtores de borracha e de murumuru. Pela primeira vez, os recursos estão sendo depositados diretamente na conta bancária dos produtores, garantindo mais rapidez, segurança e dignidade aos trabalhadores da floresta.

A iniciativa foi implementada em 2025 pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), em parceria com o Banco do Brasil, seguindo determinação do governador Gladson Camelí. O processo também conta com apoio do Programa REM-KfW.

O subsídio funciona como um complemento de renda pago pelo governo do Acre ao produtor, de acordo com o volume de borracha e de murumuru vendido às cooperativas. O objetivo é fortalecer a economia das famílias extrativistas e incentivar a continuidade da cadeia produtiva.

Atualmente, 1.200 produtores estão cadastrados, e o governo já realizou pagamentos referentes à safra de 2024 para mais de 600 extrativistas das regionais do Baixo e Alto Acre e Purus, totalizando quase R$ 800 mil. A expectativa é que, até o dia 27 de dezembro deste ano, os produtores do Juruá também recebam seus pagamentos.

A projeção da Seagri é encerrar o ano com um desembolso de pouco mais de R$ 1 milhão, beneficiando centenas de famílias, conforme o volume de produção comprovado nas notas fiscais emitidas pelas cooperativas e validadas pelos escritórios locais da secretaria.

Para o secretário de Agricultura, Luís Tchê, o novo modelo representa mais dignidade às famílias extrativistas. “O governo está conseguindo, pela primeira vez, realizar o pagamento do subsídio de forma totalmente direta, simples e eficiente. Essa mudança representa um avanço aguardado há décadas pelos extrativistas acreanos”, afirmou.

O chefe da Divisão de Remuneração por Serviços Ambientais da Seagri, Wally Araújo, reforça como os produtores podem acessar o benefício. “Para receber o subsídio da borracha e do murumuru, os produtores devem comparecer ao escritório da Seagri mais próximo de sua residência e apresentar as notas fiscais emitidas pela cooperativa que comprou a produção, além dos documentos pessoais. Lembrando que só serão recebidas as notas fiscais da safra 2025”, explicou.

Relacionado

Comentários