Governo do Acre avança em licitação para estudos ambientais do Ramal do Juazeiro que liga Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano

Estrada de 199 km ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano; licitação está em fase de julgamento e deve ser homologada em outubro

O governo do Acre deu um passo importante para a construção do Ramal do Juazeiro, estrada de 199 km que ligará os municípios de Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. A licitação para contratação dos estudos ambientais e arqueológicos necessários está em fase final de julgamento e deve ser homologada na primeira quinzena de outubro, conforme anunciou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Do total do traçado, 60 km já tiveram o inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares.

“Esse investimento garante que o Ramal do Juazeiro avance respeitando as normas ambientais e preservando os recursos naturais e culturais da região”, afirmou Sula.

Os recursos para esta etapa são provenientes de emendas parlamentares dos deputados Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso. O deputado Tanizío Sá reforçou a urgência dos trabalhos: “É fundamental que os estudos ambientais avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada”.

O traçado da estrada possui 199 km, dos quais 60 km já tiveram levantamento do inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares, que comporão o projeto inicial.

O deputado federal Tanizío Sá reforçou a importância da etapa. "É fundamental que os estudos ambientais do Ramal do Juazeiro avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano", afirmou.

Além do acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Deracre precisa obter documentação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), devido à localização do traçado estar na Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus e próxima à Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda.

Com a homologação da licitação e a contratação da empresa especializada, o Deracre dará início à consulta prévia livre e informada e à fase técnica de estudos ambientais, etapas obrigatórias antes do licenciamento ambiental e da execução da obra.

