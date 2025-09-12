fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Governo do Acre autoriza municipalização de escolas estaduais a partir de 2026

Publicado

21 minutos atrás

em

Decreto estadual transfere gestão do ensino infantil e fundamental para 11 prefeituras, incluindo Rio Branco e Cruzeiro do Sul; mudança afetará mais de 32 mil alunos

A partir de 2026, prefeituras de 11 municípios acreanos, incluindo Rio Branco, assumem a gestão do ensino infantil e fundamental 1, incluindo materiais e alimentação escolar. Foto: captada 

O governo do Acre publicou um decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) que autoriza a transferência da gestão de escolas estaduais para municípios a partir de 2026. Onze cidades, incluindo a capital Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, assumirão a administração do ensino infantil e fundamental I (anos iniciais), em conformidade com a Constituição Federal, que atribui aos municípios a responsabilidade por essas etapas educacionais.

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) será responsável por gerenciar a transição, avaliando a capacidade técnica e estrutural de cada prefeitura para assumir as unidades. O decreto estabelece que a adesão deve ser total – não sendo permitida a municipalização parcial ou seletiva – e abrangerá todas as escolas estaduais que oferecem essas etapas de ensino nos municípios envolvidos.

A Secretaria de Educação explicou que, pela Constituição, os municípios são responsáveis por essas etapas do ensino. Porém, por falta de recursos e questões logísticas, o estado assumiu essa função em parceria com as prefeituras.

Segundo a secretaria, será feito um cronograma. A adesão deverá ser total, sem possibilidade de participação parcial.

“A adesão à municipalização deverá compreender todas as unidades escolares estaduais localizadas em seu território que ofertem educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais), não sendo admitida a municipalização parcial ou seletiva dessas etapas e modalidades de ensino”, cita o decreto.

A mudança afetará mais de 32 mil alunos, com a maior concentração em Rio Branco (18.375 estudantes) e Cruzeiro do Sul (4.231). A SEE destacou que a medida visa adequar-se à divisão constitucional de competências, uma vez que o estado atuava nessa área apenas em caráter suplementar devido a limitações logísticas e financeiras dos municípios. Um cronograma detalhado será elaborado nos próximos meses.

Veja abaixo a lista de cidades que poderão aderir à municipalização:
  1. Brasiléia
  2. Bujari
  3. Cruzeiro do Sul
  4. Feijó
  5. Jordão
  6. Plácido do Castro
  7. Rio Branco
  8. Sena Madureira
  9. Senador Guiomard
  10. Tarauacá
  11. Xapuri

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Serviços de emergência 190, 193 e 181 ficam inoperantes no Acre por instabilidade técnica

Publicado

1 minuto atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Centro Integrado de Comando da Sejusp atribui falha a problema técnico e orienta população a usar canais alternativos como WhatsApp e Telegram durante o período de indisponibilidade

Enquanto os serviços não são restabelecidos, a Sejusp informou que suas equipes permanecem de prontidão para garantir o atendimento à população através dos canais alternativos. Foto: captada 

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque-Denúncia) ficaram temporariamente inoperantes nesta sexta-feira (12) no Acre devido a uma instabilidade técnica no sistema do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). De acordo com nota oficial da secretaria, a empresa responsável pelo suporte técnico foi acionada, mas ainda não resolveu o problema.

Enquanto os serviços não são restabelecidos, a Sejusp orienta a população a utilizar canais alternativos para emergências:

É possível registrar ocorrências por meio de texto, vídeo, foto ou áudio nesses canais. A secretaria não informou a causa específica da instabilidade nem previsão de normalização, mas destacou que suas equipes permanecem de prontidão para atendimento.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B

Publicado

29 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Bujari e Villa City decidem neste sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Villa City entra em quadra com a vantagem de jogar pelo empate e o Bujari terá a força da torcida para avançar.

Definir as datas

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera a definição dos confrontos para definir a data dos jogos.

“Teremos partidas eliminatórias e por isso vamos pensar com calma as datas dos jogos”, declarou Rafael do Vale.

Foto Glauber Lima: Villa City joga pelo empate para conquistar a vaga

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

AAVP e Prainha Beach promovem Open neste fim de semana

Publicado

30 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Foto AAVP: Competição vai reunir mais de 70 atletas no Open

A Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP) em parceria com a Prainha Beach promovem neste fim de semana, no Prainha Beach, o 1º Open de Vôlei de Praia. A competição vai ser realizada nas categorias Sub-14 e 17, no feminino e masculino.

“Teremos algumas das principais promessas do vôlei de praia acreano em quadra. Essas competições na base são importantes para evolução dos nossos atletas”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Maia.

Finais confirmadas

Segundo Cláudio Maia, as finais de todas as categorias serão disputadas neste sábado.

“Teremos um sábado com muito vôlei de praia. A Prainha tem um local fantástico com muitas quadras e isso também é importante para os atletas”, comentou Cláudio Maia.

 

Comentários

Continue lendo