Governo do Acre anuncia troca de comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais

Mudanças atingem secretarias-chave como Saúde, Educação e Fazenda; exonerações e nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (3)

O governador Gladson Cameli (PP) publicou nesta quarta-feira (3) uma série de decretos no Diário Oficial do Estado (DOE-AC) que exoneram e nomeiam ocupantes de cargos comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais. As mudanças fazem parte de uma reorganização administrativa no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.

Foram atingidas pastas estratégicas como Secretaria de Estado de Governo (Segov), Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Fazenda (Sefaz) e Secretaria da Mulher (Semulher), além de empresas públicas como a Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais) e Cohab (Companhia de Habitação do Acre).

Na Saúde, as alterações incluíram tanto exonerações de gestores quanto a nomeação de novos gerentes para unidades de pronto atendimento e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Na Sefaz, foram designados servidores para funções de confiança de diferentes níveis. Também houve remanejamento de lotação de servidores entre órgãos.

