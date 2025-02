Governo do Acre anuncia realização de reunião técnica para enfrentamento da cheia

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destaca a importância e a atuação integrada do governo nas ações de prevenção e adaptação aos impactos climáticos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realiza nesta quarta-feira, 19, às 14h, no Museu dos Povos Acreanos, a reunião técnica de enfrentamento ao período de cheia no Acre.

O evento reunirá especialistas, autoridades e gestores de diferentes órgãos dos poderes públicos municipal, estadual e federal com o objetivo de debater as condições climáticas e hidrológicas que impactam o estado, além de buscar estratégias eficazes para mitigar os efeitos ambientais e sociais provocados pelas cheias do Rio Acre.

Os interessados em participar do evento devem realizar a inscrição por meio do link: https://www.even3.com.br/reuniao-tecnica-pre-cheia-2025. A inscrição é necessária para a emissão do certificado de participação.

A Sema, por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), é responsável por mediar as discussões técnicas e apresentar o prognóstico da cheia.

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destaca a importância e a atuação integrada do governo nas ações de prevenção e adaptação aos impactos climáticos.

“Temos realizado ações efetivas em colaboração com os diferentes órgãos que compõem o Sistema de Meio Ambiente. O governo do Acre busca, cada vez mais, fortalecer a capacidade de resposta do estado e garantir que as políticas públicas sejam eficazes na adaptação das comunidades locais às mudanças climáticas. Essa reunião é fundamental para discutirmos de forma estratégica as condições que envolvem o Rio Acre, além de fortalecer a preparação do nosso estado para o enfrentamento das cheias”.

Na reunião, o meteorologista e analista em Ciência e Tecnologia (C&T) do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Dr. Luiz Alves dos Santos Neto, apresentará o Boletim Climático da Amazônia, que será focado na previsão climática para o primeiro quadrimestre de 2025.

O prognóstico do Serviço Geológico do Brasil (SGB) sobre as cheias de 2025 será apresentado pelo pesquisador Guilherme Jordão Cardoso, que trará uma análise detalhada da Bacia Amazônica, com foco na bacia do Rio Acre.

