Governo do Acre anuncia datas de pagamento de salário e 13º para dezembro

Segunda parcela do abono será paga no dia 19, e o salário do mês, no dia 27; objetivo é assegurar recursos aos servidores antes das festas

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (19) o calendário de pagamento do funcionalismo público estadual para o mês de dezembro. De acordo com o cronograma, a segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada no dia 19 de dezembro, e os vencimentos referentes ao mês serão creditados no dia 27.

Segundo o governador, a definição das datas tem como objetivo garantir que os servidores tenham os recursos assegurados antes das comemorações de fim de ano, facilitando o planejamento financeiro das famílias.

“É pra deixar tudo em ordem. Isso mostra o compromisso do Estado em respeitar os servidores públicos”, declarou Cameli durante o anúncio. A medida busca assegurar a liquidez dos trabalhadores do estado durante o período festivo.

