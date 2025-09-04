Geral
Governo do Acre anula nomeações de aprovados no concurso do Iapen
O governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 03, o Decreto nº 11.235-P, que torna sem efeito a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).
A medida atinge candidatos que, mesmo após a convocação feita em julho pelo Decreto nº 10.938-P, não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos exigidos para assumir os cargos.
Entre os postos anulados estão os de técnico administrativo e operacional e de assistente social, em diferentes regionais do estado, como Baixo Acre, Juruá, Purus, Tarauacá e Envira.
Homem é preso por se exibir para menina de 9 anos no centro de Cruzeiro do Sul
Suspeito, de 43 anos, foi localizado pela PM em casa apenas com uma toalha após repetir o crime no mesmo dia; câmeras de segurança confirmaram a denúncia
Um homem de 43 anos, identificado como Manoel Ciacce, foi preso na tarde de quarta-feira (3) após se exibir para uma menina de 9 anos na região central de Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cometeu o crime em mais de uma ocasião.
A prisão ocorreu após a família da vítima acionar a PM. Imagens de câmeras de segurança foram cruciais para confirmar a denúncia. Os relatos indicam que, enquanto a família pedia ajuda, o acusado se expôs novamente para a criança.
A equipe policial localizou Ciacce em sua residência, onde ele estava apenas com uma toalha enrolada no corpo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por importunação sexual e foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Pessoas monitoradas e em regime semiaberto estão impedidas de frequentar Festival do Mandi em Sena Madureira
Entre os dias 5 a 7 de setembro, pessoas monitoradas eletronicamente e cumprindo regime semiaberto não podem frequentar a praia do Amarílio, bairros, ruas e locais onde acontecem as festividades, exceto se tiverem sido autorizados a trabalhar
Pessoas monitoradas eletronicamente que estejam em liberdade provisória e reeducandos em regime semiaberto não podem frequentar os locais do Festival do Mandi, em Sena Madureira, entre os dias 5 a 7 de setembro. A ordem está expressa na Portaria n.°3926/2025, da Vara Criminal da referida comarca.
No documento está especificado que essas pessoas não podem comparecer na praia do Amarílio, na Avenida Avelino Chaves, nos bairros Vila Militar e o Centro da cidade e todas as ruas próximas, bares, restaurantes, boates, locais e eventos com aglomeração de pessoas em um raio de 800 metros durante o dia todo no período das festividades.
Contudo, se a residência da pessoa monitorada for situada dentro da área, elas devem permanecer em suas residências das 18h às 6h do dia seguinte, para não ser considerado descumprimento da medida. Mas, nesse caso, é necessário que o reeducando comunique a Central de Monitoramento seu endereço com comprovante de endereço.
Além disso, o ressocializado ou monitorado que for trabalhar deve requerer autorização diretamente à direção da Unidade de Monitoramento. O documento foi assinado pelo juiz de Direito Eder Viegas titular da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira, com competência de Execuções de Penas e Medidas Alternativas em meio aberto e semiaberto.
PM recupera oito motocicletas furtadas de depósito da Polícia Civil em Rio Branco
Dois suspeitos foram presos em flagrante; veículos seriam vendidos em ramais da Transacreana por R$ 2 mil cada
Policiais Militares do 2º Batalhão recuperaram, nesta quinta-feira (4), oito motocicletas que haviam sido furtadas do depósito da Polícia Civil em Rio Branco. Os veículos foram encontrados em dois endereços da Vila Acre.
De acordo com a PM, quatro criminosos invadiram o local durante a madrugada de quarta-feira (3), abrindo um buraco no muro para retirar as motocicletas. Após ação rápida dos militares, os veículos foram localizados e dois dos envolvidos presos em flagrante.
As investigações apontam que as motos seriam vendidas em ramais da Estrada Transacreana, cada uma pelo valor de R$ 2 mil.
