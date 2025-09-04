Governo do Acre anula nomeações de aprovados no concurso do Iapen

O governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 03, o Decreto nº 11.235-P, que torna sem efeito a nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

A medida atinge candidatos que, mesmo após a convocação feita em julho pelo Decreto nº 10.938-P, não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos exigidos para assumir os cargos.

Entre os postos anulados estão os de técnico administrativo e operacional e de assistente social, em diferentes regionais do estado, como Baixo Acre, Juruá, Purus, Tarauacá e Envira.

