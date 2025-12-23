Governo do Acre antecipa salário dos servidores ativos para quinta-feira (25)

O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa

Dando continuidade às ações do programa Natal Criança Feliz, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Sobral, na Baixada da Sobral.

A iniciativa transformou a manhã em um momento de emoção, alegria e esperança, reunindo famílias inteiras que acompanharam de perto a felicidade das crianças ao receberem seus presentes de Natal. O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa.

“Em cada CRAS que eu chego, vejo a alegria das crianças, dos papais, das mamães, das vovós, das tias, que vêm acompanhar essas crianças. Muitas delas, infelizmente, não teriam a visita do Papai Noel, como a gente costuma dizer quando é criança: ‘Cadê o Papai Noel?’. E, graças a Deus, neste ano, a Prefeitura de Rio Branco, com o apoio dos secretários e dos vereadores que aprovaram a lei, conseguiu garantir esse presente para cada criança das famílias atendidas. Isso nos deixa muito felizes”, ressaltou o prefeito.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, enfatizou que o programa alcançou resultados expressivos e superou expectativas na capital.

“Graças a Deus, estamos conseguindo atingir a meta. Só aqui na Baixada da Sobral foram mais de 10 mil brinquedos distribuídos, beneficiando cerca de 10 mil crianças. É muita alegria e emoção. O Natal Criança Feliz é um grande sucesso, e tenho certeza de que o prefeito Tião Bocalom ainda anunciará coisas muito boas para o futuro, porque vimos como é importante ajudar quem mais precisa”, destacou o gestor.

Moradora da Baixada da Sobral, Dona Francisca Farias, que foi buscar o brinquedo para o neto, aprovou a iniciativa e se emocionou ao falar sobre a ação.

“Estou muito feliz pelas crianças e pela Baixada. Nem todo ano existe essa oportunidade de as crianças ganharem um brinquedo, porque, muitas vezes, os pais não têm condições. Com essa iniciativa da Prefeitura, meu coração fica cheio de alegria. Esses brinquedinhos fazem toda a diferença”, afirmou.

O programa Natal Criança Feliz reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a inclusão social, a valorização da infância e a construção de um Natal mais humano, solidário e cheio de esperança para milhares de famílias da capital.

