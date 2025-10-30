Conecte-se conosco

Brasil

Governo do Acre abre processo seletivo com mais de mil vagas para a Educação

Publicado

27 minutos atrás

em

A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos, tendo: Brasileia e Xapuri.

O processo seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização e condução de todas as etapas

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Rede Estadual de Ensino.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.141 vagas para professores de nível superior (P2), com atuação em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização e condução de todas as etapas.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.idecan.org.br, no período de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 71,00 para todos os cargos.

Provas e cargos

A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano.

As vagas são destinadas a licenciados em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Pedagogia, entre outras áreas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os profissionais contratados terão vencimento inicial de R$ 3.624,99, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00, totalizando R$ 4.044,99 mensais.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Ufac e Sebrae realizam Congresso Internacional de Pecuária Leiteira com foco em sustentabilidade na Amazônia

Publicado

32 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Evento de três dias reúne pesquisadores, produtores e estudantes para debater desenvolvimento da cadeia leiteira; pastagem é apontada como prioridade estratégica

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Sebrae iniciam nesta quinta-feira (30) o 4º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, que reunirá pesquisadores, produtores e estudantes durante três dias para debater os rumos da cadeia produtiva do leite na região. Com o tema “Construir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira”, o evento busca alertar os produtores sobre mudanças necessárias na forma de produção.

O pesquisador e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Ufac, Eduardo Mitke, destacou a necessidade de repensar prioridades: “Muitos produtores acham que ‘investir’ na propriedade é construir uma ordenhadeira bonita ou comprar maquinário sofisticado. Pode ser que essas não sejam as prioridades estratégicas”. Para Mitke, o elemento mais fundamental é investir na pastagem – base da alimentação do gado leiteiro.

Programação do Congresso:

  • Gestão administrativa de propriedades de base familiar

  • Agregação de valor aos produtos e impulso a pequenos negócios

  • Transferência de embriões no gado leiteiro

  • Infraestrutura física das propriedades

  • Visita técnica a propriedade modelo com conceitos sustentáveis

O congresso representa um movimento integrado entre acadêmicos, pesquisadores de instituições públicas e produtores rurais, com objetivo de qualificar toda a cadeia produtiva do leite na Amazônia Ocidental, equilibrando produtividade com sustentabilidade ambiental.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Ex-prefeita e vereadores de Santa Terezinha do Tocantins são condenados por nepotismo

Publicado

5 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Justiça acata ação do Ministério Público e impõe multas, suspensão de direitos e proibição de contratar com o poder público por nomeações baseadas em vínculos familiares.

A Justiça do Tocantins condenou a ex-prefeita de Santa Terezinha do Tocantins, Itelma Belarmino de Oliveira Resplandes, além de seis vereadores e 13 servidores públicos, por envolvimento em um esquema de nepotismo que incluía nomeações motivadas por laços familiares e políticos, e não por critérios técnicos.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível de Tocantinópolis e acolheu integralmente os argumentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO), reconhecendo a violação dos princípios da moralidade e impessoalidade na administração pública. O caso integra a Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prioriza o julgamento de ações de improbidade administrativa.

As investigações, conduzidas pelo promotor Saulo Vinhal, revelaram um esquema de transnepotismo, no qual gestores e vereadores nomeavam parentes entre si, promovendo uma rede de favorecimento político. Entre os beneficiados estavam esposas, filhos, sobrinhos e cunhadas de parlamentares.

Como punição, a ex-prefeita e os seis vereadores — Dedalo Belarmino Lima, Francisco Alves Monteiro, Jailson Rodrigues Reis, Josinaldo José dos Santos Rodrigues, Reinaldo Gonçalves Lopes e Diogo Poliano Oliveira Coelho — foram condenados ao pagamento de multa equivalente a 24 vezes o valor do salário recebido à época, além da proibição de contratar com o poder público por quatro anos.

Os 13 servidores envolvidos também foram penalizados com multa de cinco vezes o valor de seus vencimentos e proibição de contratar com o poder público por dois anos.

A sentença determina ainda que o município exonere imediatamente os cargos comissionados em situação de nepotismo e adote medidas para impedir novas nomeações irregulares, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Comentários

Continue lendo

Brasil

Assembleia Legislativa de Rondônia lança concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil

Publicado

5 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Edital prevê oportunidades para níveis médio e superior, com provas marcadas para fevereiro de 2026 e organização da Fundação Getúlio Vargas.

ALE-RO abre concurso público com 425 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro reserva

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) publicou nesta quarta-feira (29) o edital de seu novo concurso público, que oferece 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo.

O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026.

As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 3 de novembro até 16h do dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero25). As taxas de participação variam de R$ 100 a R$ 180, e os pedidos de isenção poderão ser solicitados entre 3 e 5 de novembro.

As provas serão aplicadas em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, com divulgação do gabarito preliminar no dia 10 de fevereiro de 2026.

Os salários variam entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido.

Para nível superior, as áreas contempladas incluem Administração, Direito, Contabilidade, Comunicação, Engenharia, Psicologia, Pedagogia e Tecnologia da Informação, entre outras. Já os cargos de nível médio/técnico abrangem funções como Técnico em Contabilidade, Informática, Logística, Segurança do Trabalho e Libras.

O edital completo está disponível no portal da FGV, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as atualizações do processo seletivo.

Comentários

Continue lendo