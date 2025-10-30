Governo do Acre abre processo seletivo com mais de mil vagas para a Educação

A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos, tendo: Brasileia e Xapuri.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Rede Estadual de Ensino.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.141 vagas para professores de nível superior (P2), com atuação em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização e condução de todas as etapas.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.idecan.org.br, no período de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 71,00 para todos os cargos.

Provas e cargos

A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano.

As vagas são destinadas a licenciados em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Pedagogia, entre outras áreas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Os profissionais contratados terão vencimento inicial de R$ 3.624,99, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00, totalizando R$ 4.044,99 mensais.

