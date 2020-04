O governo do Acre e o Hospital Santa Juliana, que pertence à iniciativa privada, firmaram um termo de cooperação, nesta quinta-feira (2), para a unidade de saúde dar suporte a eventuais casos graves de Covid-19 no estado com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O acordo já havia sido anunciado pelo governador Gladson Cameli, nessa quarta (1) quando ele se reuniu com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, para falar sobre algumas medidas de combate ao novo coronavírus no estado.

Duas pacientes estão internadas na UTI do pronto-socorro de Rio Branco com a doença. Uma delas é a advogada Isabella da Silva, de 37 anos, que apresentou melhora depois de ser transferida da Unimed para o PS no dia 27 de março e respira sem ajuda de aparelhos. A outra é uma idosa que está em estado grave. ______________

O hospital vai ceder 20 leitos de UTI, inaugurados em novembro do ano passado, com todos os equipamentos e o estado vai entrar com os profissionais e insumos para garantia dos atendimentos.

_____________ O bispo Dom Joaquim Pertinez afirmou que essa é a contribuição que a unidade de saúde quer dar ao estado e à população e torce que não seja preciso internar pacientes graves nas UTIs cedidas.

“Vendo a necessidade que o estado tem para atender os pacientes na pandemia, oferecemos gratuitamente nosso novo espaço, inaugurado no dia 4 de novembro, para o estado administrar. Tomara que não precisem, mas sabemos que a curva vai aumentando e temos que nos preparar para o pior. Então, estamos cedendo nosso espaço para ajudar o nosso povo. Que Deus nos ajude e proteja a todos”, disse o bispo.

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, voltou a falar da quantidade de leitos de UTIs disponíveis no estado. Segundo ele, são dez no pronto-socorro de Rio Branco, destinados exclusivamente ao atendimento de pacientes com Covid-19, e agora mais os 20 do Hospital Santa Juliana.

“O hospital Santa Juliana cedeu o espaço, a estrutura física e de equipamentos e nós vamos entrar com a outra parte de profissionais, alimentação. Tudo que é necessário para que a UTI fique funcionando e atenda a população”, disse Bestene.

Além dos 30 leitos, outros dez devem ser enviados pelo Ministério da Saúde, segundo o secretário. “Também estamos adquirindo respiradores, monitor multiparâmetro, bomba infusão para ir ampliando algumas enfermarias de todo o estado. A gente já encaminhou equipamentos para montar em torno de oito leitos de UTI no Hospital do Juruá”, afirmou.

Covid-19 no Acre

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nessa quarta-feira (1), apontou que o Acre tem 43 casos confirmados de Covid-19. Do total de confirmados, a Saúde confirmou que 16 estão recuperados da doença.