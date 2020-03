O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou o cancelamento do concurso da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) para a formação de cadastro de reserva para o cargo de professor temporário. As provas estavam marcadas para ocorrer no próximo domingo (22).

O processo seletivo tinha 9,2 mil candidatos inscritos. Os editais com as normativas do certame tinham sido publicados na edição do último dia 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado (DOU).

A medida foi anunciada pelo governador durante coletiva de imprensa na terça-feira (17). Além disso, foram suspensas as aulas da rede pública de ensino e proibidas as agendas que demandem grandes aglomerações. O pacote de medidas é para evitar o avanço do coronavírus.

Os professores temporários aprovados no processo seletivo seriam convocados pela gestão estadual de acordo com a necessidade e iriam atuar nos projetos: Aprender é o Caminho, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no ensino regular.

A reportagem organizou uma lista com as alterações informadas pelas instituições. Ela será atualizada sempre que uma nova mudança for divulgada.

Visitas em presídios suspensas

Para manter o controle dentro das unidades penitenciárias do estado, Cameli determinou que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado e do Instituto Socioeducativo do Estado (Iapen-AC e ISE-AC) suspendessem as visitas sociais por 15 dias.

Para os advogados, o período de suspensão é de cinco dias, “salvo necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos”.

As escoltas também seguem suspensas por 15 dias, mas com “exceção de requisições judiciais, inclusões emergenciais e daquelas que por sua natureza, precisam ser realizadas”, determina o decreto.

Sem eventos grandes

Os servidores da Saúde e Segurança também estão proibidos de tirar férias e licenças durante este período. Também ficam proibidos eventos com o público maior do que 100 pessoas. Já os eventos esportivos, se não forem suspensos, devem ocorrer sem a participação de público ou torcida.

As viagens de servidores também foram suspensas.

“Fica autorizada a realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde, aquisição de medicamentos, leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e outros insumos, observadas as disposições legais aplicáveis”, estipula.

Pandemia

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta (11) a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Para o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, houve “demora da OMS” para fazer a declaração, já que o número de casos fora da China aumentou 13 vezes nas últimas duas semanas e o número de países afetados triplicou.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h50 desta quarta-feira (18), 350 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de terça-feira (17), contabiliza 291 infectados.