O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, divulgou, nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial, a lista de selecionados para recebimento dos kits manicure e carrinhos de pipoca e cachorro-quente.

Os selecionados de Rio Branco possuem do dia 10 a 14 de maio de 2021 para entregar a documentação solicitada no ato da inscrição. Os selecionados dos demais municípios têm o prazo do dia 3 ao dia 7 de maio de 2021. Os locais para a entrega da documentação estão no edital.

Caso o selecionado não apresente a documentação dentro do prazo, o próximo colocado da lista do cadastro de reserva será selecionado para substituir o empreendedor faltante.

Ao todo serão 208 kits manicure, 50 carrinhos de pipoca e 28 carrinhos de cachorro-quente que atenderão empreendedores dos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Xapuri e Rio Branco.

Por conta da bandeira vermelha relativa à pandemia da Covid-19, a data e o local da entrega dos equipamentos serão publicadas posteriormente, ocasião em que todos os selecionados serão comunicados previamente acerca da data e do local de recebimento dos equipamentos objeto de presente chamamento público.

