O governo do Acre divulgou nesta segunda-feira, 11, por meio da porta-voz de Gladson Cameli, a data que dará início à vacinação contra a Covid-19. Segundo informou a jornalista Mirla Miranda, a vacinação no estado deve começar no próximo dia 25 de janeiro. A vacina a ser adquiria pelo estado será a- Coronavac, produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan e da Fiocruz – Oxford – para grupos prioritários.

A previsão é de que neste primeiro momento o Acre compre 700.000 doses da Coronavac para vacinar 350.000 com 2 doses cada. Em relação aos grupos prioritários, o governo vai receber cerca de 500.000 doses para vacinar em torno de 230.000 pessoas com 2 doses cada.

“Hoje, em entrevista na CBN Amazônia, governador Gladson Cameli prestou importantes informações sobre a vacinação no Acre que começará a partir do dia 25 de janeiro. Ainda neste dia 11, o governador viaja à Brasília para antever processos e dar celeridade a todas as possibilidades de logística da vacina até o Estado”, escreveu a porta-voz.

O público prioritário a ser vacinado primeiramente no Acre será composto de trabalhadores de saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas de 75 a 79 anos, pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos, população indígena em terras indígenas demarcadas, pessoas com – comorbidades, forças de segurança e salvamento, pessoas com deficiências permanente severa, povos e comunidades tradicionais ribeirinha, caminhoneiros, rodoviário e metroferroviário de passageiros, trabalhadores de transporte aéreo, população privada de liberdade e funcionário do sistema de privação de liberdade.

