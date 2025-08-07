Dessa forma, ficam os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) sediados no estadual autorizados a prestar apoio suplementar às regiões afetadas, mediante articulação com a CEPDC.
Governo decreta situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem
O governador Gladson Cameí assinou nesta quarta-feira, 6, o Decreto nº 11.733, que estabelece situação de emergência em todo o estado do Acre, em decorrência daestiagem e do aumento das temperaturas. A publicação saiu no Diário Oficial (DOE) e está em vigor por 180 dias.
A necessidade do decreto se dá porque o estado vivenciou, entre os anos de 2023 e 2024, as mais severas crises hídricas de sua história recente, fato associado ao fenômeno climático natural El Niño. O fenômeno gerou um déficit pluviométrico significativo, levando à diminuição drástica do nível dos principais rios da bacia amazônica que cortam o estado.
Nesse cenário, o regime de chuvas no primeiro semestre de 2025 foi inferior ao esperado. O período compreendido entre os meses de maio e novembro normalmente apresenta características de baixos índices de precipitação, temperaturas elevadas, baixo percentual de umidade relativa do ar e ventos fortes, ocasionando considerável redução no nível dos rios acreanos.
As consequências mais imediatas e críticas são a redução do volume de água em rios fundamentais para a captação, levando a crise no abastecimento de água; a baixa navegabilidade dos cursos d’água, comprometendo seriamente a logística de transporte, isolando comunidades e dificultando o abastecimento de bens essenciais; a escassez de água e a degradação das pastagens, causando a morte de rebanhos e a perda de lavouras; riscos de prejuízo pedagógico, de insegurança alimentar e nutricional dos alunos da rede pública de ensino nos municípios mais afetados pela seca.
Dessa forma o poder público, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), visando à preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas, no enfrentamento da emergência, tem articulado com autoridades federais, estaduais e municipais para a minimização de riscos; mobilizado recursos humanos e materiais necessários; coordenado atividades e ações de socorro às comunidades isoladas; bem como prestado assistência e apoio logístico aos municípios afetados.
Presidente da Câmara apresenta PL que institui o Programa Municipal Farmácia Verde
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), durante a sessão ordinária de quinta-feira, 7, apresentou o Projeto de Lei que institui o Programa Municipal Farmácia Verde, voltado à valorização dos saberes tradicionais e ao fortalecimento da atenção básica à saúde no município.
O programa tem como objetivo garantir à população de Rio Branco o acesso seguro, sustentável e racional ao uso de plantas medicinais e fitoterápicas, por meio da rede pública de saúde municipal. A proposta visa ampliar as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), com base em práticas reconhecidas e respaldadas por estudos técnicos e científicos.
De acordo com o parlamentar, o projeto está estruturado em três níveis de atuação: a implantação de hortos em unidades básicas de saúde (UBS), o processamento das plantas medicinais para uso popular e a produção de fitoterápicos conforme as boas práticas farmacêuticas.
Entre as ações previstas, está a celebração de convênio com a Universidade Federal do Acre (UFAC), onde será implantado o Horto Matriz, que servirá como unidade de referência para a propagação e fornecimento das espécies utilizadas. O vereador informou que já esteve reunido com representantes da universidade para tratar da parceria.
O projeto também contempla a criação do Horto Municipal, responsável pela produção da massa verde, além da capacitação das equipes da rede municipal de saúde, formação de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, agricultores familiares e organizações da sociedade civil.
“Essa iniciativa respeita os saberes tradicionais da nossa população, promove a integração com o conhecimento técnico-científico e contribui para o fortalecimento da atenção primária no município. É uma proposta viável, necessária e que trará benefícios diretos à saúde pública de Rio Branco”, afirmou o presidente Joabe Lira.
Idaf regulamenta transporte de subprodutos animais com nova guia eletrônica obrigatória no Acre
Portaria nº 382/2025 exige emissão de e-GTS para resíduos da pecuária com fins industriais ou de exportação, reforçando controle sanitário e rastreabilidade.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Portaria nº 382/2025, que regulamenta, em todo o estado, o processo de emissão da Guia de Trânsito de Subprodutos eletrônica (e-GTS). A medida passa a ser obrigatória para o transporte de resíduos e subprodutos de origem animal não comestíveis com finalidades industriais, técnicas ou de exportação.
A nova regulamentação tem como principal objetivo garantir o controle sanitário e a rastreabilidade desses materiais durante o trânsito interestadual e internacional. Estão incluídos na exigência produtos como gordura animal para uso industrial, aparas de cascos, esterco, placentas, tecidos, órgãos não comestíveis e até fetos abortados.
A e-GTS deverá ser emitida exclusivamente por profissionais credenciados e autorizados pelo Idaf. A obrigatoriedade se aplica principalmente a subprodutos que representem risco sanitário ou estejam destinados à exportação para países que exigem certificação oficial. Substâncias isentas de risco ou já submetidas a tratamento sanitário poderão ser dispensadas da guia.
A portaria esclarece ainda que a exigência não se aplica ao transporte de produtos comestíveis de origem animal, cuja regulamentação é feita por normas específicas.
Os estabelecimentos que manipulam ou comercializam subprodutos não comestíveis deverão estar cadastrados no Idaf, enviando a documentação por e-mail e realizando a renovação anualmente. Estão isentos da obrigação os empreendimentos já registrados junto a serviços oficiais de inspeção e que utilizam esses materiais como parte de processos industriais.
Para os fabricantes que atuam na exportação, a portaria também determina a adoção de procedimentos rigorosos de rastreabilidade e controle de produção, em conformidade com os padrões sanitários dos países de destino. O uso das matérias-primas deverá ser exclusivamente de fontes regularizadas.
Governador Gladson Camelí visita principais obras de infraestrutura de Rio Branco e reforça compromisso com desenvolvimento urbano
Reafirmando o compromisso com o bem-estar da população, o governador Gladson Camelí realizou, nesta quarta-feira, 6, uma série de visitas técnicas às principais obras de infraestrutura em andamento na capital acreana, Rio Branco. Acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e de secretários estaduais, o chefe do Executivo acompanhou de perto o progresso das intervenções que visam modernizar a cidade, melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida.
A primeira visita foi à Orla do bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. Com 372 metros de extensão, a obra compreende o trecho entre as ruas Dezesseis de Outubro e o Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre. Trata-se de uma intervenção estratégica que alia valorização histórica e urbanística a ações ambientais, como o controle da erosão nas margens do rio. Além disso, o projeto prevê espaços voltados ao lazer, ao turismo e ao desenvolvimento econômico da região, uma das mais antigas e tradicionais da capital.
Em seguida, a comitiva visitou as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro da cidade. A intervenção, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem como foco a segurança dos pedestres e a durabilidade da estrutura.
Durante a visita, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, atualizou o andamento dos trabalhos: “Estamos avançando conforme o cronograma. Já finalizamos a cravação das estacas e das pranchas metálicas e agora concluímos os apoios. Em breve iniciaremos a fase de concretagem e urbanização da passarela”, destacou.
Outra obra de grande relevância visitada foi o Complexo Viário da Avenida Ceará. Recentemente, foi iniciada a interdição total do trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, para dar início à escavação que possibilitará o rebaixamento da via, etapa essencial para a construção do viaduto.
Após essa fase, as obras seguirão com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, um eixo de grande importância para o tráfego da capital.
O chefe de Estado declarou: “Essas obras quantificam milhões de reais em investimentos do Estado e do governo federal, com todos unidos para a geração de empregos, melhoria da trafegabilidade de veículos, fortalecimento da infraestrutura e, principalmente, transformar a qualidade de vida da nossa população.
Camelí também reconheceu os transtornos momentâneos causados pelas intervenções: “Sei que, neste momento, algumas pessoas estão enfrentando dificuldades. Mas são ajustes temporários, necessários para um bem maior. Lá na frente, todos entenderemos que valeu a pena”, antecipou.
A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância social dos projetos: “Essas obras impactam diretamente a vida da população, tanto na organização do trânsito quanto na geração de emprego e renda. São sonhos que se realizam, tanto para nós, gestores, quanto para os moradores”.
O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, explicou que o Complexo Viário da Avenida Ceará entra agora em uma fase decisiva, com escavações profundas e intensa movimentação de solo. Por isso, a interdição é essencial para garantir a segurança e o cumprimento do cronograma com qualidade.
Por fim, os governantes visitaram o trecho entre a rodovia AC-10 e o Ramal do Romão, na BR-364, o Anel Viário de Rio Branco. A obra conta com o investimento de R$ 38 milhões, provenientes da união de recursos estaduais e emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A obra visa a pavimentação de 10,87 km, de um total de 26 km que serão construídos futuramente, um trecho representa uma obra importante para diminuir o fluxo de trânsito.
