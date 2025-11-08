Governo decreta luto de 3 dias após tornado matar 6 e ferir 750 no PR

A passagem de um tornado causou destruição e mortes no Centro-Sul do Paraná, na tarde dessa sexta-feira (7/11). De acordo com a Defesa Civil, ao menos seis pessoas morreram e mais de 750 ficaram feridas. Os números ainda são preliminares, visto que há uma grande quantidade de escombros espalhados pela região.

Neste sábado (8/11), o governador Ratinho Júnior (PSD) decretou luto oficial de três dias no estado pelas vítimas do tornado.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Paraná, 750 pessoas ficaram feridas após o tornado atingir a região Centro do Paraná.

Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava, na área rural. Em Rio Bonito do Iguaçu, os mortos são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.

Uma pessoa está desaparecida.

O atendimento das vítimas tem sido feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul. Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.

O fenômeno chegou acompanhado de chuva intensa, granizo e ventos fortes, pegando parte da população de surpresa. As vítimas feridas foram levadas para hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, e um hospital de campanha foi montado na cidade para atender à grande demanda.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) esclareceu que a classificação F3 implica na ocorrência de ventos que podem ter ultrapassado os 250 km/h em alguns pontos da cidade.

Inicialmente, o Simepar classificou o tornado dentro da categoria F2 da escala Fujita, o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h, mas, pela destruição, foram verificados indícios de ventos superiores a 250 km/h, o que sobe a classificação do fenômeno para F3.