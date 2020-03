A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, anunciou nesta terça-feira (17), um pacote de medidas para enfrentar e frear o avanço do vírus no País. Sete medidas passarão a valer dentro de 48 horas.

As ações vão desde o fechamento das fronteiras com o Peru, Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. As restrições que atinge o setor público, onde terão redução de jornada de trabalho de 8h00 às 13h00 com aplicação imediata. Mercados e centros de abastecimentos até às 15h00 e transporte público circulará até as 18h00.

La presidenta Jeanine Áñez anuncia que desde mañana los mercados, supermercados y centros de abastecimientos solo permanecerán abiertos hasta las 15:00 pic.twitter.com/zj3pvjYAUD — EL DEBER (@diarioeldeber) March 17, 2020

Veja medidas abaixo:

Em 48 horas, as fronteiras serão fechadas e somente cidadãos bolivianos poderão entrar. Dentro de 72 horas, todos os voos internacionais são suspensos. Em 72 horas, o transporte terrestre interestadual e intermunicipal serão suspensos. Somente a passagem de veículos com alimentos será permitida para garantir o suprimento da população. O dia útil é reduzido para cinco horas por dia, ou seja, das 8:00 às 13:00 (de 18 de março). Os mercados e centros de suprimento permanecerão abertos até as 15:00 (de 18 de março). O transporte público urbano poderá circular até as 16:00 (de 18 de março). A partir das 18:00, a passagem de veículos particulares fica restrita às 5:00 do dia seguinte (a partir de 18 de março).

A Presidente Áñez disse que todas essas medidas se aplicam até 31 de março, e que ela dependerá de uma avaliação para determinar se elas serão concluídas ou prolongadas por mais tempo.

