Acre

Governo cria Rede Acreana de Ouvidorias para ampliar transparência e melhorar atendimento ao cidadão

Publicado

2 horas atrás

em

Decreto nº 11.793 integra ouvidorias estaduais e municipais e estabelece novas diretrizes para fortalecimento do controle social no Acre.

O governador do Acre, Gladson Cameli, oficializou a criação da Rede Acreana de Ouvidorias – “Ouvir para Melhor Servir”, por meio do Decreto nº 11.793, publicado no Diário Oficial do dia 28 de novembro de 2025. A iniciativa busca integrar e fortalecer as ouvidorias públicas em todo o estado, promovendo mais transparência e qualificando o atendimento à população.

Conforme estabelece o decreto, a rede atuará na articulação entre as ouvidorias das esferas estadual e municipal, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de órgãos e entidades públicas que atuam no Acre.

Entre os objetivos centrais estão a padronização de fluxos e procedimentos de atendimento, o incentivo à escuta ativa e à participação social, a oferta de suporte técnico e a capacitação contínua dos servidores. A medida também estimula o uso de sistemas tecnológicos integrados para registrar, acompanhar e analisar manifestações da sociedade.

A coordenação da Rede ficará a cargo da Controladoria-Geral do Estado (CGE/AC), responsável por definir diretrizes, promover encontros e capacitações, supervisionar o funcionamento do sistema e fomentar a utilização de ferramentas integradas de ouvidoria. A execução técnica das ações caberá à Ouvidoria-Geral do Estado, vinculada à CGE.

Poderão aderir à iniciativa, mediante assinatura de termo específico, as ouvidorias de órgãos estaduais, prefeituras e unidades dos poderes Legislativo e Judiciário.

O decreto também prevê a formação de grupos técnicos temáticos, além da realização de reuniões periódicas, fóruns estaduais e outras ações voltadas ao aprimoramento das políticas públicas baseadas na escuta cidadã.

As despesas geradas pela implementação da rede serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, conforme a legislação vigente. O Decreto nº 11.793 entrou em vigor na data de sua publicação.

Acre

Polícia Civil do Acre cumpre 24 mandados contra facção Comando Vermelho em operação nesta segunda-feira

Publicado

48 minutos atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

DRACO prende 12 suspeitos e cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso; coletiva de imprensa está marcada para às 10h

(DRACO), cumpriu 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra indivíduos acusados de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta segunda-feira (1º) uma operação que resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

As investigações, que se estenderam por meses, revelaram que a organização possuía estrutura interna altamente organizada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação contínua nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A atuação do grupo impactava diretamente a segurança pública em várias regiões do estado.

A Polícia Civil realizará uma coletiva de imprensa às 10h desta segunda-feira em Rio Branco para apresentar detalhes da operação, os nomes dos presos, e o alcance da estrutura criminosa desarticulada.

A ação representa mais um golpe da segurança pública acreana contra o crime organizado, seguindo uma série de operações recentes que visam desestabilizar as facções que atuam no estado. A DRACO tem se especializado no combate a organizações criminosas de grande porte no Acre.

Acre

Acre acumula mais de 950 casos de HIV em três anos, apontam dados da Sesacre

Publicado

59 minutos atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Homens jovens entre 20 e 39 anos são os mais afetados; estado registrou 283 infecções até novembro de 2025, segundo boletim divulgado no Dia Mundial de Luta contra a AIDS

O indicador reforça que a infecção continua como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população mais jovem e do sexo masculino. Foto: captada 

O Acre registrou mais de 950 casos de HIV nos últimos três anos, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os números, apresentados no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, reforçam que a infecção permanece como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população jovem e do sexo masculino.

Evolução dos casos:

  • 2023: 317 infecções

  • 2024: 354 infecções

  • 2025 (até novembro): 283 infecções

Embora os dados de 2025 apontem uma redução em relação ao ano anterior, o volume acumulado revela que a epidemia segue ativa e exige atenção constante. O perfil epidemiológico mantém padrão estável: mais de 70% dos novos casos ocorrem em homens (72% em 2023, 70% em 2024 e 71% em 2025).

A faixa etária mais afetada continua sendo a de jovens adultos entre 20 e 39 anos, mantendo o padrão nacional de vulnerabilidade. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção, testagem e tratamento precoce, especialmente entre a população masculina jovem, grupo que apresenta maior resistência ao acesso aos serviços de saúde.

Segundo o chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Jozadaque da Silva, a redução nos casos se deve a múltiplas explicações. “O recuo se dá pelas políticas de prevenção combinadas à ampliação da testagem rápida, oferta crescente da PrEP, além do fortalecimento das redes de atenção destinadas a populações-chave. O estado também investiu na descentralização do diagnóstico e no acompanhamento das pessoas vivendo com HIV”, explicou.

Ainda segundo o chefe, o problema maior atual enfrentado pelos portadores do HIV é a falta de acolhimento. “É a discriminação. Com isso, a pessoa que convive com a infecção acaba se afastando do tratamento, a carga viral – que antes era indetectável – passa a se tornar detectável e a transmissão recomeça. Por isso, é importante o acolhimento”, enfatizou.

Acre

Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de qualidade das rodovias, aponta estudo da CNT

Publicado

1 hora atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Dados da CNT mostram estado à frente apenas de Amapá e Amazonas; São Paulo lidera com 4,06 em escala onde 1 é “péssimo” e 5 “ótimo”

CNT avaliou condições das rodovias no Acre, entre elas a BR-364 que possui trechos péssimos. Foto: Arquivo

O Acre ocupa a 25ª posição no ranking nacional de qualidade das rodovias, com pontuação de 2,28 em uma escala que vai de 1 (“péssimo”) a 5 (“ótimo”), segundo dados do Anuário do Transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT). A avaliação, que considera as condições das vias ponderadas pela extensão pesquisada, coloca o estado à frente apenas do Amapá e do Amazonas, este último com a pior nota do país (2,0).

O indicador integra o pilar de Infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), destacando a importância das rodovias para o desenvolvimento econômico e logístico dos estados. A posição do Acre reflete os desafios históricos de infraestrutura viária na região amazônica, onde fatores como condições climáticas, extensão territorial e custos de manutenção representam obstáculos significativos.

Os dados reforçam a necessidade de investimentos contínuos na malha rodoviária acreana, fundamental para o escoamento da produção local, integração regional e melhoria da segurança no trânsito. A situação contrasta com os estados do Sudeste e Centro-Oeste, que tradicionalmente recebem maiores investimentos em infraestrutura de transportes.

Ranking nacional
  • São Paulo: 4,06
  • Sergipe: 3,66
  • Mato Grosso do Sul: 3,6
  • Acre: 2,28 (25º lugar)
  • Amazonas: 2,0 (último lugar)
Contexto metodológico
  • Escala: 1 (péssimo) a 5 (ótimo)
  • Pilar: Infraestrutura do Ranking de Competitividade dos Estados 2025
  • Importância: Reflete impacto no desenvolvimento econômico e logístico

A posição do Acre no ranking evidencia um dos principais gargalos para o desenvolvimento estadual: a precariedade da malha viária, que impacta diretamente o escoamento da produção, o custo de vida e a integração regional. O estado historicamente sofre com os desafios logísticos impostos pela geografia amazônica.

A avaliação leva em conta as condições das vias, ponderadas pela extensão pesquisada, sendo 1 considerado “péssimo” e 5 “ótimo”. Foto: arquivo

