Governo convoca profissionais aprovados em seletivos para a Educação Especial

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 073, que prorroga por mais dois anos o prazo de validade do processo seletivo simplificado voltado à contratação temporária de profissionais para a rede pública estadual de ensino.

A medida estende até 27 de junho de 2027 a vigência do processo homologado pelo Edital nº 006, de 26 de junho de 2023, conforme disposto no artigo 27, inciso III, da Constituição Estadual, e no subitem 1.3 do Edital nº 001 SEAD/SEE, de 23 de março de 2023.

A iniciativa visa garantir a continuidade dos serviços educacionais no estado, assegurando a convocação de candidatos aprovados conforme a necessidade da Secretaria de Educação.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas junto à SEE, pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Sead, pelo e-mail [email protected].

