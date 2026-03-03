O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), publicou o Edital nº 096 Sead/SEE, que torna pública a convocação para entrega de documentos e assinatura de contrato de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023.

A convocação contempla candidatos classificados para o cargo de Professor PNS – P2 – Pedagogia ou Normal Superior, para atuação no Ensino Regular, na zona urbana de Rio Branco.

Os convocados devem comparecer até o dia 13 de março de 2026, das 7h30 às 13h30, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca, em Rio Branco, para entrega da documentação exigida em edital e formalização do contrato.

Os modelos das declarações estão disponíveis nos endereços eletrônicos informados no edital. Mais informações podem ser obtidas com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou por meio da Sead, pelo e-mail [email protected].

The post Governo convoca professores aprovados em processo seletivo para entrega de documentos e assinatura de contrato appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários