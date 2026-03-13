Governo convoca professores aprovados em processo seletivo para atuação na Educação do Campo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), publicou o Edital nº 013/2026 no Diário Oficial, que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores da rede estadual de ensino.

A convocação refere-se ao certame aberto por meio do Edital nº 001 Sead/SEE, de 29 de outubro de 2025, destinado a atender demandas da educação pública estadual, especialmente em escolas localizadas na zona rural.

Ao todo, 46 professores foram convocados para atuação no projeto Caminhos da Educação no Campo, que atende estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e/ou do ensino médio em escolas da área rural de Rio Branco. As vagas contemplam as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas, Educação Física e Linguagens.

Os candidatos convocados devem realizar a entrega da documentação exigida em edital para a contratação e posterior assinatura do contrato até o dia 23 de março de 2026, das 7h30 às 13h30, na Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca, em Rio Branco.

As declarações mencionadas na documentão necessária poderão ser encontradas no site oficial da Sead. Mais informações podem ser obtidas com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo e-mail [email protected].

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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