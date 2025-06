Governo convoca novos profissionais da Educação para assinatura de contrato

Todos os convocados deverão comparecer até o dia 12 de junho, das 7h30 às 13h30, aos respectivos núcleos de Educação ou à Coordenação de Recursos Humanos da SEE

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 3, dois editais de convocação referentes a processos seletivos simplificados para contratação temporária de profissionais de educação, com foco especial no atendimento à Educação Especial e ao Ensino Regular.

A 30ª convocação do Edital nº 041/2025 refere-se exclusivamente ao processo seletivo voltado à Educação Especial, confira.

Já o Edital nº 069/2025, que trata da 61ª convocação do processo seletivo geral da SEE, abrange tanto a Educação Especial quanto o ensino regular. Foram convocados profissionais para atuar nos municípios de Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Porto Acre e Rio Branco. Entre os cargos estão assistente educacional, professor mediador (P1) e professor PNS – P2 com formação em pedagogia ou normal superior.

Todos os convocados deverão comparecer até o dia 12 de junho, das 7h30 às 13h30, aos respectivos núcleos de Educação ou à Coordenação de Recursos Humanos da SEE, conforme a localidade de atuação. A lista completa de endereços está disponível nos editais.

Os candidatos devem apresentar documentação original e cópias, incluindo identificação pessoal, comprovantes de escolaridade e qualificação profissional, atestados de antecedentes, comprovantes bancários e atestado médico pré-admissional. As declarações exigidas podem ser acessadas no site da Sead.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a SEE pelos telefones (68) 3213-2331/3213-2332 ou pelo e-mail [email protected].

