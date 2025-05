Governo convoca candidatos para cursos de formação no ISE e Iapen; veja os nomes

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta segunda-feira, 19, a convocação de candidatos aprovados em concursos públicos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Os convocados deverão realizar matrícula para os respectivos cursos de formação até o dia 28 de maio.

A matrícula deve ser realizada de 19 a 28 de maio, em dias úteis, das 8h às 13h, em uma das seguintes unidades: Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça – CIEPS (BR-364, Km 2 – Jardim Europa); Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo Juruá (Rua Pedro Teles, 596 – Manoel Terças) e Brasiléia: Centro Socioeducativo Alto Acre (Rua Praia Linda, 657 – Raimundo Chaar).

A matrícula pode ser feita por procuração (sem reconhecimento de firma), desde que acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e apresentação do original do procurador. Também é exigida documentação como fotos 3×4, identidade, CPF, CNH na categoria mínima AB e certidão militar, entre outros documentos.

O curso de formação contará com aulas presenciais e uma prova final eliminatória. Os alunos receberão uma bolsa equivalente a 50% do salário inicial da carreira. O candidato será eliminado caso ultrapasse 25% de faltas ou não atinja o aproveitamento mínimo de 50% em cada disciplina.

Já o Instituto de Administração Penitenciária convocou, por decisão judicial, o candidato Joabe Fontes Morais, classificado como Pessoa com Deficiência (PCD), para a matrícula no curso de formação de Agente de Polícia Penal, conforme o Edital nº 077/2025.

A matrícula deve ser feita até 28 de maio, das 7h30 às 13h30, na Sala 10 da Diretoria de Ensino do Iapen, localizada no CIEPS – Via Verde, Km 2, Portal da Amazônia (acesso pela Avenida Paulo Lemos de Moura Leite), em Rio Branco.

A documentação exigida inclui fotos, documentos pessoais, CNH categoria B e ficha de matrícula, disponível nos sites da SEAD e do IBFC. Assim como no curso do ISE, é permitido o uso de procuração

O curso de formação será integral, com aulas inclusive aos finais de semana e feriados. Para ser aprovado, o candidato deverá obter pelo menos 75% de aproveitamento nas avaliações. Os participantes receberão auxílio financeiro de R$ 2.183,30 durante o curso.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos disponibilizados nos editais, como os e-mails [email protected], [email protected] e [email protected], além do telefone (68) 3227-8076 e do site www.ibfc.org.br.

