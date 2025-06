Governo convoca candidatos para curso de formação de agente socioeducativo

Os candidatos devem apresentar documento de identidade em bom estado e os documentos exigidos, como duas fotos 3×4 recentes, CPF, certidões, e CNH categoria AB, entre outros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 3, por meio do Edital nº 103, a convocação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo. Os convocados devem realizar matrícula no curso de formação, etapa obrigatória para investidura no cargo.

De acordo com o edital, foram convocados candidatos nas modalidades masculina e feminina, conforme ordem de classificação final. As matrículas devem ser realizadas entre os dias 4 e 13 de junho, exclusivamente em dias úteis, das 8h às 13h, nos seguintes endereços:

Rio Branco: Cieps – BR-364, Km 02, Jardim Europa.

Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo Juruá – Rua Pedro Teles, nº 596.

Brasileia: Centro Socioeducativo Alto Acre – Rua Praia Linda, nº 657.

Os candidatos devem apresentar documento de identidade em bom estado e os documentos exigidos, como duas fotos 3×4 recentes, CPF, certidões, e CNH categoria AB, entre outros. É permitida a matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada dos documentos obrigatórios.

O curso de formação será realizado de forma presencial, com aulas teóricas e práticas, e poderá ocorrer em dias úteis, feriados e fins de semana, conforme necessidade do ISE. Ao final, os candidatos passarão por uma prova eliminatória com valor máximo de 100 pontos. É necessário atingir, no mínimo, 50% de aproveitamento em cada disciplina para aprovação.

Durante o curso, será concedida bolsa de estudos correspondente a 50% da remuneração inicial do cargo. Candidatos com mais de 25% de faltas serão automaticamente eliminados.

O resultado final do curso será publicado no Diário Oficial do Estado e no site do Ibade,sendo possível a interposição de recurso.

Outras informações podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] (ISE) e [email protected] (Sead), ou pelo telefone (68) 3227-8076.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários