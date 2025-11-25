Geral
Governo convoca candidatos aprovados para posse no concurso do Iapen
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 100 Sead/Iapen, que convoca os candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal para a posse.
Os candidatos deverão comparecer presencialmente aos endereços indicados, conforme o município de lotação, no dia 9 de dezembro de 2025, às 15h.
- Cruzeiro do Sul – Unidade Prisional Manoel Neri, Linha do Divisor, km 10, bairro Formoso.
- Rio Branco – Mezanino da Sede do Instituto de Administração Penitenciária, Rua Cel. Fontenelle de Castro, 44, Estação Experimental.
Para esclarecimentos sobre o procedimento de posse, os candidatos podem entrar em contato com o Iapen, das 8h às 14h, pelo telefone (68) 3223-9833, ou com a Sead, pelo e-mail [email protected]
Em Brasileia, Beatriz Cameli lança o livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”
Por Fernando Oliveira
Fotos: Gennoci Nascimento Secom/ Prefeitura de Brasileia
O Centro Cultural de Brasileia recebeu, na noite desta segunda-feira, 24, uma grande solenidade para o lançamento do livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”, escrito pela professora, pesquisadora e ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Barroso Cameli, esposa do homenageado.
O evento reuniu autoridades, convidados, parceiros culturais e a comunidade em geral. Entre os presentes estavam o prefeito Carlinhos do Pelado, o vice-prefeito Amaral do Gelo, o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, além dos vereadores Dhjailson Américo e Beto Dantas.
A realização do evento contou com o apoio fundamental da Academia de Letras de Brasiléia, da Prefeitura de Brasiléia, por meio do prefeito Carlinhos do Pelado, que não mediu esforços para a concretização da solenidade, e das equipes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e da Secretaria Municipal de Comunicação, além da equipe de produção, parceiros culturais, familiares e amigos que contribuíram de forma decisiva para que o lançamento se tornasse um momento marcante para toda a comunidade.
A obra apresenta um retrato afetivo e historicamente preciso sobre a trajetória do ex-governador Orleir Messias Cameli, considerado um dos maiores líderes políticos da história do Acre. Beatriz, nascida em 4 de abril de 1948, no distrito de Ibéria, no Peru, formou-se em Pedagogia com nota máxima em 1974 e dedicou sua vida à educação, à cultura e ao estudo das tradições. Casou-se com Orleir em 1979, em Lima, e mudou-se para Cruzeiro do Sul, onde se integrou completamente à região, tornando-se referência na área cultural e social.
Ao longo do livro de mais de 400 páginas, a autora resgata momentos marcantes da vida do marido, revelando o político determinado, o empresário audacioso, o pai e avô dedicado e o visionário que transformou sonhos em realizações concretas no Vale do Juruá e em todo o estado.
No livro, Beatriz apresenta também uma narrativa detalhada da origem de Orleir Cameli e de seu protagonismo no Acre, filho de imigrantes libaneses e cearenses, é reconhecido como um dos governadores mais importantes da história do estado, responsável por obras estruturantes e ações pioneiras que transformaram a vida de milhares de acreanos.
Durante a cerimônia, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou o valor histórico do livro e o legado deixado pelo ex-governador: “É uma honra recebermos esse lançamento em Brasileia. Este livro registra com sensibilidade e rigor a história de um homem que deixou obras fundamentais para o Acre. Uma das mais marcantes foi a pavimentação da BR-317, no trecho Brasileia Rio Branco, que tirou nossa cidade e outros municípios do isolamento. Quem viveu aquela época sabe que, no inverno, na maioria das vezes só era possível viajar em uma Toyota traçada. A pavimentação mudou nossa realidade e abriu caminho para o desenvolvimento da nossa região”, pontuou.
O prefeito também celebrou o protagonismo de Brasileia no cenário literário: “Brasileia é, com muita alegria, a cidade da literatura. Só este ano já celebramos quatro lançamentos: das professoras Dolores Paixão, Gislene Salvatierra, Ivana Cristina e agora este belíssimo trabalho sobre o governador Orleir Cameli, escrito pela professora Beatriz. Isso mostra a força criativa da nossa cidade e o compromisso com a preservação da história e da cultura”, disse ele.
Em um discurso emocionado, Beatriz Cameli agradeceu o apoio recebido e ressaltou a importância de preservar a memória do Acre. A obra escrita por quem compartilhou sonhos, desafios e conquistas com Orleir apresenta a essência de um líder que marcou gerações, sempre comprometido com o progresso e o bem do povo acreano.
Em seu trabalho, ela revela também diferentes dimensões de Orleir: o político firme, o empresário visionário, o pai e avô dedicado e o “Construtor de Utopias”, como define na obra.
O lançamento encerrou em clima de celebração cultural, reafirmando Brasileia como um dos polos literários mais ativos do Acre e valorizando, mais uma vez, a memória e a história do estado.
Câmara de Brasiléia prestigia lançamento de livro sobre legado de Orleir Cameli
Evento reuniu autoridades e ressaltou contribuição histórica do ex-governador para o desenvolvimento do Acre
Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou do lançamento do livro “Orleir Cameli: Um Homem à Frente do Seu Tempo”. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Sebastião Joaquim Dantas Barroso e reuniu autoridades, familiares, amigos e admiradores da trajetória do ex-governador acreano.
Acompanhando o presidente, estiveram os vereadores Beto Dantas e Djahilson Américo, que também prestigiaram o evento. A obra é considerada uma importante contribuição para o resgate e a preservação da memória política e social do Acre.
Durante o lançamento, foram ressaltados o legado e a visão inovadora de Orleir Cameli, reconhecido por sua atuação empreendedora e por seu papel decisivo no desenvolvimento do estado. O livro reúne relatos, registros históricos e depoimentos que reforçam a influência do ex-governador em diferentes áreas da administração pública.
A Câmara Municipal de Brasiléia destacou seu compromisso em apoiar iniciativas culturais e valorizar produções que fortaleçam a identidade e a história do povo acreano.
No Acre, família consegue internação compulsória de dependente químico na justiça
A família de um homem com deficiência intelectual e dependência química conseguiu uma decisão judicial que obriga o Estado do Acre e o município de Xapuri a custearem sua internação em uma clínica privada especializada. A determinação, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, prevê multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.
De acordo com o processo, o paciente apresenta quadro psiquiátrico grave, com episódios de agressividade e furtos cometidos para sustentar o vício. Diante da situação, o Ministério Público do Acre defendeu a internação compulsória, apontando risco tanto para o homem quanto para terceiros.
O Estado recorreu, argumentando que a medida violaria princípios da Administração Pública, a Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e os protocolos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). O relator do recurso, desembargador Júnior Alberto, rejeitou os argumentos e manteve a ordem de internação.
Segundo ele, o direito fundamental à saúde se sobrepõe aos entraves burocráticos, e a contratação direta de clínica privada é admitida em situações de urgência, especialmente quando a rede pública não dispõe de alternativas. O magistrado ressaltou ainda que todas as possibilidades terapêuticas fora do ambiente hospitalar já haviam sido esgotadas.
A decisão foi unânime entre os integrantes da 2ª Câmara Cível. O acórdão foi publicado na edição n.º 7.906 do Diário da Justiça desta segunda-feira, 24.
Com informações do TJAC
