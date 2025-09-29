Acre
Governo convoca aprovados para educação especial e ensino regular
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram nesta segunda-feira, 29, no Diário Oficial do Estado (DOE), dois editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para atuar na educação especial e no ensino regular.
Os convocados devem comparecer até o dia 10 de outubro, das 7h30 às 13h30, para a entrega da documentação e assinatura dos contratos. Os endereços são os núcleos da SEE em Bujari, Plácido de Castro, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e a Coordenação de Recursos Humanos da secretaria em Rio Branco.
Entre os documentos exigidos estão foto 3×4, RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas, comprovante de endereço, diplomas e certificados de cursos na área da Educação Especial, além de atestado médico pré-admissional. A lista completa de documentos e os modelos de declarações podem ser consultados no sitesead.ac.gov.br/comunicado.
Rio Acre registra 1,79m em Rio Branco, aponta Defesa Civil
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou, na manhã desta segunda-feira, 29, o boletim diário sobre o nível do Rio Acre. Às 5h16, a medição marcou 1,79 metro, em queda, segundo o relatório assinado pelo coordenador municipal do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico registrado foi de 15 milímetros. Os dados mostram que o manancial segue bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Moradores do Ramal do Brás interditam a BR-364 após promessa não cumprida
Moradores do Ramal do Brás voltaram a interditar a BR-364, na manhã desta segunda-feira, 29, na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco. O novo protesto ocorre, segundo os moradores, em razão do descumprimento das promessas feitas pela Prefeitura durante a manifestação realizada no último dia 18
Na ocasião anterior, os moradores reivindicaram asfaltamento do ramal, transporte escolar para mais de 100 crianças e reforço na segurança.
Em resposta, o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Eracides Caetano, afirmou que seria realizada até o dia 23 uma reunião entre representantes da comunidade, o prefeito de Rio Branco, o secretário de Infraestrutura e o vice-prefeito, Alysson Bestene, que também responde pela Educação
No entanto, segundo os manifestantes, o encontro não ocorreu e nenhuma medida foi apresentada até o momento, motivo pelo qual decidiram retomar a paralisação da rodovia nesta segunda-feira.
Prefeito Carlinhos do Pelado parabeniza produtoras acreanas que estão na Itália divulgando café produzido em Brasiléia
O prefeito Carlinhos do Pelado usou as redes sociais para enelceter e parabenizar as produtoras Keyti Kety e Antonia kurzvski que estão em Lavazza ( Turin-Italia), na maior importadora de café do mundo, em busca de parceira para avaliação dos componentes químicos do nosso café.
Keyti e Antônia tem percorrido o mundo divulgando a qualidade do café produzido em Brasiléia. Em 2024, as duas produtoras foram classificadas como top 20 deste Concurso 2024… agora estas produtoras de Brasileia no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
Brasiléia tem se destacado no apoio técnico e incentivo aos produtores da região, principalmente na produção de café que tem crescido no município. Em sua postagem o gestor de Brasiléia parabenizou Keyti e Antônia, pelo feito maravilhoso de apresentar para o mundo, um dos produtos mais consumidos no planeta que é o café e ganhando destaque por onde passa com a qualidade do café produzido em Brasiléia.
“Parabéns às amigas e produtoras rurais Keyti Kety e Antônia Lima, apresentando em Turin – Itália, o café produzido com muito amor aqui na nossa região”, postou o prefeito.
As produtoras de Brasiléia estão na Itália na companhia de Rina Suarez, coordenadora de agronegócio do Sebrae no Acre e do secretário Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), José Luis Tchê.
Quem são as nossas produtoras que estão na Itália?
Keyti Kety Espíndola Souza da Silva mora no km 84 – Ramal Santa Luzia, produtora da marca Raízes da Floresta e liderança comunitária na Resex Chico Mendes, está em Turim, Itália numa missão internacional junto ao secretário de Agricultura do Estado Luiz Tchê em parceria com o SEBRAE-Acre, na pessoa de Rina Suarez, na intenção de apresentar a Europa o café Robusta Amazônico Acreano, um café que em missões nacionais já foi identificado como um dos top 20 ano passado no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.
As produtoras de Brasileia estão na Itália divulgando esse café da tríplice fronteira.
Na visão de Keyti, o Acre e, sobretudo Brasiléia tem que aproveitar essas oportunidades para mostrar o que de melhor é produzido na região. “Esse evento é extremamente importante, pois apresentamos o que fazemos de melhor e construímos pontes para exportações e tornar conhecido um produto Amazônico, estivemos no consulado, conhecemos um porto seco que viabilizará a exportação/importação, Palácio do comércio, escola técnica com curso de barista, cooperativa para idealização de modelo cooperativista e modelo individual”, comentou.
Para Keyti, os produtores precisam confiar mais em seus potenciais. “ Tudo é possível, independente do que você tem como acesso ou não das tecnologias no manejo da lavoura, acredite e aprenda a conhecer o que você está produzindo, conheça seu café gosto de uma frase em particular, em movimento mudamos o mundo, em particular o nosso mundo. Eu saio dessa missão com uma frase de albert ainstein “uma mente que se abre a uma nova ideia essa jamais voltará ao seu tamanho original”, disse ela.
Antonia Lima kurzvski dos Santos, reside na colônia Sítio Paraná da cidade de Brasileia Acre, já teve seu café premiado como melhor café do Alto Acre e também ganhei o prêmio de melhor café regional no florada premiada, na semana internacional do café em Belo Horizonte organizada pelas três corações.
Na Itália participa do evento internacional em parceria da Secretaria Estadual de Agricultura e Sebrae-Acre,que tem como principal foco apresentar o café do Acre para o mundo e promover parcerias para nós produtores. Através desses contatos, portas se abrem para os produtores de todo o estado e segundo ela, para os produtores de Brasileia é um passo enorme na divulgação de nossos cafés, a certeza que o trabalho duro e a dedicação sempre abrirão possibilidades.
