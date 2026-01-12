Governo convoca aprovados no concurso do ISE para exames e entrega de documentos

O Secretaria de Administração (SEAD) publicou no Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira (12), a convocação de novos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) para a realização de inspeção médica e entrega de documentos. De acordo com o edital, foram convocados candidatos aprovados para os cargos de Agente Socioeducativo (feminino e masculino) e Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática.

Os candidatos deverão providenciar, às próprias expensas, uma série de exames médicos, entre eles avaliações cardiológica, neurológica, oftalmológica, psiquiátrica, ortopédica, além de exames laboratoriais. Os laudos devem ser apresentados à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 29 de janeiro de 2026, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme os endereços e horários estabelecidos no edital.

Após a inspeção médica, os convocados deverão realizar a entrega da documentação obrigatória até o dia 30 de janeiro de 2026, nos locais indicados para cada município.

O edital estabelece ainda que todo o processo de inspeção médica, entrega de documentos e posse deverá ser concluído até o dia 09 de fevereiro de 2026, conforme o prazo previsto em decreto estadual. O não cumprimento das exigências ou dos prazos pode resultar na perda do direito à nomeação.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem buscar informações junto ao Instituto Socioeducativo do Estado do Acre ou à Secretaria de Estado de Administração, por meio dos canais oficiais informados na publicação