Governo convoca aprovados em seletivo para Educação Especial

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram nesta segunda-feira, 22, o Edital nº 050/2025, convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para a Educação Especial.

Entre os convocados para o cargo de Assistente Educacional em Porto Acre (zona rural) estão Bárbara Karine Menezes Silva e Madalena Cristiane Ferreira de Lima.

Os candidatos devem comparecer até o dia 2 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, no Núcleo de Educação situado na Rodovia AC-10, km 29, Porto Acre, para entrega de documentação e assinatura do contrato.

Os modelos de declarações podem ser acessados no site oficial da Sead. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas diretamente com a SEE pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332.

Confira:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários