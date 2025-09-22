fbpx
Acre

Governo convoca aprovados em seletivo para Educação Especial

Publicado

1 hora atrás

em

Foto: Mardilson Gomes/SEE

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) publicaram nesta segunda-feira, 22, o Edital nº 050/2025, convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para a Educação Especial.

Entre os convocados para o cargo de Assistente Educacional em Porto Acre (zona rural) estão Bárbara Karine Menezes Silva e Madalena Cristiane Ferreira de Lima.

Os candidatos devem comparecer até o dia 2 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, no Núcleo de Educação situado na Rodovia AC-10, km 29, Porto Acre, para entrega de documentação e assinatura do contrato.

Os modelos de declarações podem ser acessados no site oficial da Sead. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas diretamente com a SEE pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332.

Confira:

Acre

Novo edital entre governo e BNDES vai conectar escolas públicas do Acre à internet

Publicado

28 minutos atrás

em

22 de setembro de 2025

Por

Foto: Mardilson Gomes/SEE

O Ministério das Comunicações, em parceria com o BNDES, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo edital que vai levar internet de banda larga para mais de 1,2 mil escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Acre. A iniciativa, que integra as metas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).

O Acre já foi contemplado no primeiro edital do programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que destinou R$ 60 milhões para conectar 632 escolas na região Norte, beneficiando cerca de 500 mil alunos em estados como Acre e Amazonas. Com o novo edital, o governo pretende ampliar ainda mais a inclusão digital e reduzir as desigualdades no acesso à tecnologia.

Segundo o ministério das comunicações, o objetivo é garantir que todos os alunos da rede pública tenham o mesmo acesso à internet que os estudantes da rede privada, fortalecendo a educação e promovendo a igualdade de oportunidades.

Acre

Prefeitura de Epitaciolândia leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Núcleo São Sebastião – Seringal Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes

Publicado

31 minutos atrás

em

22 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.

O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.

Serviços ofertados na 121ª edição:
•⁠ ⁠Atendimento médico
•⁠ ⁠Atendimento odontológico
•⁠ ⁠Atendimento de enfermagem
•⁠ ⁠Vacinação contra a COVID-19 e de rotina
•⁠ ⁠Dispensação de medicamentos
•⁠ ⁠Testes rápidos de ISTs e COVID-19
•⁠ ⁠PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)
•⁠ ⁠Eletrocardiograma
•⁠ ⁠Psicologia
•⁠ ⁠Vacinação antirrábica
•⁠ ⁠Orientações e serviços do Bolsa Família
•⁠ ⁠Cabeleireiro
•⁠ ⁠Ortopedia
•⁠ ⁠Ultrassonografia
•⁠ ⁠Infectologia
•⁠ ⁠Ginecologia
•⁠ ⁠Psiquiatria
•⁠ ⁠Nutrologia

Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.
“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.

Acre

MP do Acre investiga atraso de 5 anos na construção de aterro sanitário em Sena Madureira

Publicado

35 minutos atrás

em

22 de setembro de 2025

Por

Município descumpriu TAC de 2019 e mantém lixão a céu aberto sem controle ambiental; promotoria instaurou inquérito civil para fiscalizar obras

Promotor Júlio César de Medeiros Silva, Sena Madureira já havia firmado, em julho de 2019, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que previa a apresentação do projeto do aterro. Foto: captada 

O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um inquérito civil para fiscalizar a implantação do aterro sanitário em Sena Madureira e a desativação definitiva do lixão a céu aberto que ainda opera no município. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça Cível local, sob responsabilidade do promotor Júlio César de Medeiros Silva.

De acordo com o MP, o município descumpriu sistematicamente as obrigações assumidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em julho de 2019, que previa a apresentação do projeto do aterro e a indicação da área para sua instalação em até três meses. Mesmo com a previsão de multa diária por atraso, as etapas não foram cumpridas.

Durante fiscalização realizada em novembro de 2024, técnicos constataram que a área atual de despejo de resíduos não possui planejamento, manejo ou controle ambiental adequado. Entre as irregularidades identificadas estão a falta de impermeabilização do solo, ausência de sistemas de monitoramento de águas subterrâneas, presença de urubus, risco de proliferação de doenças e falta de atendimento médico contínuo aos moradores do entorno.

O inquérito também destacou a necessidade urgente de aquisição de caminhões compactadores, já que a coleta é feita atualmente com veículos abertos, o que provoca queda de resíduos pelas ruas e margens da BR-364.

Com a instauração do procedimento, o MP pretende reunir documentos e depoimentos para compelir o município a cumprir suas obrigações legais. A Promotoria também exigirá a divulgação permanente dos dias e horários da coleta de lixo nos bairros, medida considerada essencial para evitar acúmulo de resíduos na cidade.

A ação foi movida pela Promotoria de Justiça Cível local, sob responsabilidade do promotor Júlio César de Medeiros Silva.Foto: captada 

