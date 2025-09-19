Governo convoca aprovados em concurso do Iapen para exames e posse

O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 19, o Edital nº 095/2025, que traz a retificação de prazos para exames médicos e a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para a posse do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

De acordo com o documento, os candidatos devem apresentar os laudos médicos nas especialidades exigidas até o dia 30 de setembro de 2025, das 8h às 11h, na Junta Médica Oficial do Estado, localizada no prédio da Acreprevidência, em Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, os atendimentos ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, Bairro Centro.

A posse dos candidatos aprovados está marcada para o dia 6 de outubro de 2025, às 10h. Os locais de apresentação variam conforme o cargo e a cidade. O edital informa ainda que dúvidas podem ser esclarecidas junto ao Iapen, pelo telefone (68) 3223-9833, das 8h às 14h, ou na Sead, pelo e-mail [email protected].

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários