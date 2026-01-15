Acre
Governo convoca 92 aprovados no concurso do Detran/AC para inspeção médica e entrega de documentos
Chamamento contempla cargos de níveis superior e técnico em dez municípios; posse deve ocorrer até 13 de fevereiro
Acre
Prefeito Sérgio Lopes prestigia inauguração da nova unidade da Defensoria Pública em Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou nesta quarta-feira (14) da inauguração da nova unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre no município. A iniciativa representa um avanço significativo no fortalecimento do acesso à Justiça e na ampliação do atendimento à população em situação de vulnerabilidade na região do Alto Acre.
A nova sede passa a atender os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, beneficiando diretamente mais de 44 mil habitantes, garantindo mais cidadania, dignidade e direitos às pessoas que mais necessitam de assistência jurídica gratuita.
Durante a solenidade, autoridades destacaram a importância da parceria institucional para a concretização do projeto. Foram registrados agradecimentos à defensora pública-geral do Acre, Juliana Marques Cordeiro, e a toda a equipe da Defensoria pelo trabalho realizado. Também foi reconhecido o apoio do Governo do Estado, do prefeito Sérgio Lopes, dos vereadores do município e da vice-governadora Mailza Assis, apontada como incentivadora da Defensoria Pública desde o período em que assumiu uma cadeira no Senado Federal.
A Defensoria Pública do Estado do Acre tem como missão garantir, de forma gratuita, o acesso à Justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O novo prédio foi construído em terreno doado pela Prefeitura de Epitaciolândia e está localizado no bairro Aeroporto, oferecendo uma estrutura própria, moderna e totalmente acessível à população.
Com investimento superior a R$ 1,2 milhão, proveniente do orçamento da própria instituição, a unidade conta com recepção, salas de atendimento, gabinetes, setores administrativos e espaços adaptados para assegurar conforto, dignidade e eficiência no atendimento ao público.
A nova sede já entrou em funcionamento na manhã da inauguração e realizou os primeiros atendimentos, consolidando mais um passo na ampliação dos serviços públicos essenciais na região do Alto Acre.
Acre
Governo monitora elevação do Rio Juruá após atingir cota de alerta
Com a previsão de chuvas acima da média para o período, o governo do Acre intensificou, nesta quinta-feira, 15, o monitoramento dos níveis do Rio Juruá e de seus principais afluentes. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, com parceria da Defesa Civil, como medida preventiva para reduzir riscos à população ribeirinha.
De acordo com os dados mais recentes, o nível do Rio Juruá ultrapassou a cota de alerta pela segunda vez este ano. A medição atual é de 11,96m, o que acende um sinal de atenção para possíveis impactos, especialmente em áreas historicamente vulneráveis a alagações. As equipes técnicas acompanham a evolução do volume de água de forma contínua, realizando medições diárias e vistorias nas comunidades mais próximas das margens.
Segundo o major Josadac Cavalcante, do Corpo de Bombeiros, o monitoramento antecipado é fundamental para garantir uma resposta rápida, caso o cenário se agrave. “Estamos acompanhando de perto a elevação do rio e mantendo nossas equipes em prontidão. O objetivo é agir de forma preventiva, orientando a população e adotando medidas necessárias para minimizar danos”, destacou o oficial.
A Defesa Civil Estadual disse que, até o momento, não há registro de ocorrências graves, mas alerta para que moradores de áreas de risco fiquem atentos às orientações dos órgãos oficiais.
Acre
Empresas participantes registraram crescimento de 48% no indicador de produtividade no ciclo 01/2025
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) do Baixo Acre e do Juruá já podem se inscrever para participar do ciclo 2026 do Programa ALI Produtividade, uma iniciativa do Sebrae que tem como objetivo melhorar processos, aumentar a produtividade e impulsionar o faturamento dos pequenos negócios.
As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro de 2026 e são totalmente gratuitas. O programa é 100% subsidiado pelo Sebrae, ou seja, não há nenhum custo para as empresas participantes.
As empresas interessadas devem estar localizadas nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
Como funciona o ALI Produtividade
As empresas selecionadas recebem acompanhamento por seis meses de um Agente Local de Inovação (ALI), que atua diretamente no negócio, ajudando a:
• Identificar gargalos e oportunidades;
• Melhorar processos internos;
• Reduzir custos e aumentar resultados;
• Implantar soluções inovadoras de forma prática.
De acordo com Katiele Maia, gestora do projeto no Baixo Acre, os resultados alcançados durante o ciclo 01/2025 comprovam a eficácia do Programa ALI Produtividade. “As empresas participantes registraram aumento médio de 23,8% no faturamento e crescimento de 48% no indicador de produtividade. Esses resultados são fruto de uma jornada acompanhada, que une inovação, melhoria de processos e aplicação prática de soluções para os desafios reais dos pequenos negócios”, declarou.
O ALI Produtividade faz parte do Programa Brasil Mais Produtivo, uma parceria entre o Sebrae e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Como se inscrever
Para participar, os interessados devem:
- Preencher o formulário de inscrição on-line: https://forms.office.com/r/
jkn6GwYXVk
- Aguardar o contato da equipe do Sebrae para validação das informações.
Mais informações estão disponíveis pelo telefone (68) 3216-2226 ou pelo site https://cloud.divulga.
