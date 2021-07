Governo convoca 24 aprovados no concurso da PM para matrícula do curso de formação

Por

O governo do Acre tornou público nesta quinta-feira, 29, através do Diário Oficial do Estado (DOE) a relação dos candidatos não matriculados e a convocação para a matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado.

O curso de formação será realizado sob a Coordenação da Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Acre, localizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira (CIEPS).

Ao total, foram convocados 24 aprovados que estavam na lista do Cadastro de Reserva (CR). O curso terá a duração mínima de 1.600 horas/aula, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva.

Para a matrícula, os candidatos deverão comparecer no período de 09 a 20 de agosto de 2021, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino da Polícia Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, situado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco (AC).

