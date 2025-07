Governo confirma show de Gusttavo Lima na Expoacre

Para movimentar e animar a maior Feira de Agronegócio do Acre, o governo do Estado anunciou nesta quinta-feira, 10, mais uma grande atração nacional para a 50ª Expoacre em Rio Branco, que ocorrerá de 26 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Desta vez, o cantor Gusttavo Lima pousará em Rio Branco para se apresentar na Expoacre 2025 no dia 27 de julho, domingo, às 22h. Sendo um dos principais cantores do cenário sertanejo do país, o cantor, também conhecido como embaixador, promete agitar a galera com hits de sucesso. Além dele, estão confirmadas mais três atrações nacionais.

O governador Gladson Camelí convidou, em vídeo divulgado em suas redes sociais, a população de todas as regionais do Acre para participar da feira. “Quero aqui confirmar a presença do Gusttavo Lima aqui na Expoacre Rio Branco 2025. Convido a todos das regionais do nosso estado, lá do Alto Acre, do Juruá, do Purus, do Envira, do Tarauacá para que todos possam estar aqui presentes, prestigiando esse grande sucesso que será a Expoacre 50 anos. Valeu. Conto com a sua presença”, disse o chefe do Executivo estadual.

No dia 28 de julho, segunda-feira, a arena de shows receberá o cantor Zezé Di Camargo. Um dos nomes mais consagrados da música sertaneja no país, Zezé promete trazer os grandes sucessos que marcaram gerações.

Na quarta-feira, 30 de julho, será a vez da dupla Matheus e Kauan subir ao palco. Com músicas que lideram as paradas de sucesso e milhões de ouvintes nas plataformas digitais, os cantores trazem um show animado com canções que misturam romantismo com batidas dançantes.

Fechando a programação, no domingo, 3 de agosto, o público poderá curtir o show de Jorge e Mateus, uma das duplas mais influentes da música sertaneja atual, com uma trajetória marcada por hits que conquistaram o Brasil inteiro.

A expectativa é que a feira aumente ainda mais o volume de negócios, que vem sendo superado a cada ano. Em 2024, o valor em Rio Branco alcançou R$ 391.528.075 milhões, total este 20% maior que a edição do evento em 2023, que, inclusive, atingiu o recorde de R$ 325.305.857 milhões em movimentação

