Governo confirma feriados dos dias 17 e 20 de novembro no AC

Publicado

18 minutos atrás

em

O Governo do Estado do Acre informou nesta terça-feira, 11, que manterá os feriados dos dias 17 e 20 de novembro, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025. Segundo o governo, as datas fazem parte do cronograma que regula o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

Na segunda-feira, 17, será feriado estadual em referência ao Tratado de Petrópolis, instituído pela Lei nº 57/1965. Já na quinta-feira, 20, será celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que homenageia a luta e a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil.

As datas constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de dezembro de 2024 e valem para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.

Durante os feriados, as secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) não funcionarão, retomando o atendimento normal nos dias 18 e 21 de novembro.

Os serviços essenciais, como os da saúde e da Segurança Pública, funcionarão normalmente. As unidades de pronto atendimento (UPAs), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias em todo o estado seguirão com o atendimento à população sem interrupções.

Veterinário é condenado por adulteração de carne seca no Acre

Publicado

20 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Um veterinário responsável técnico por uma indústria de alimentos foi condenado por adulteração de produtos alimentícios e fabricação em desacordo com normas sanitárias. A sentença, da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, resulta de investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que apurou graves irregularidades na produção e comercialização de carne seca no município.

A condenação tem origem em uma operação realizada em junho de 2024, coordenada pelo MP em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e as polícias Civil e Militar.

Na ocasião, foram apreendidos cerca de 3,8 mil quilos de carne bovina imprópria para consumo humano em uma fábrica localizada na Rodovia AC-40.

As investigações apontaram que o estabelecimento utilizava carne industrial e sal mineral destinado à alimentação animal na fabricação do charque, que era distribuído para supermercados e chegou a ser usado na merenda escolar em alguns municípios acreanos.

Um relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP constatou ainda o uso de rótulos falsificados e endereços inexistentes nas embalagens, além da falta de condições básicas de higiene no ambiente de produção. Todo o material apreendido foi encaminhado ao aterro sanitário de Rio Branco.

Ao analisar o caso, o juízo reconheceu que a produção e comercialização de alimentos em condições sanitárias inadequadas, com uso de insumos proibidos, representava risco à saúde pública e configurava adulteração dolosa.

O veterinário foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa.

Um segundo acusado, gerente de um dos estabelecimentos que vendiam o produto, foi absolvido por falta de provas de envolvimento direto na fabricação.

 

Com informações do MPAC

Operação apreende 7 suspeitos e armas após ataque em Sena Madureirac

Publicado

21 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Polícia Civil resultou, na manhã desta terça-feira, 11, na prisão de seis homens e na apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento em um ataque a residências no bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira. Durante a operação, também foram apreendidas sete armas de fogo e diversas munições.

Os policiais foram acionados após moradores relatarem que indivíduos ligados a uma organização criminosa haviam levado pânico à região, efetuando disparos que atingiram pelo menos três casas habitadas. O local foi isolado para os trabalhos da perícia.

Com base nas informações iniciais, as forças de segurança iniciaram diligências conjuntas e receberam novas denúncias de que cerca de dez homens armados, vindos do Segundo Distrito, teriam atravessado o rio em direção ao bairro Vitória, tentando fugir da área. Imediatamente, as equipes montaram um cerco para fechar as principais rotas de fuga.

Durante a ação, quatro suspeitos foram flagrados tentando escapar pelos fundos de uma residência. Ao perceber o gesto suspeito de um deles, os policiais agiram rapidamente e conseguiram deter três dos indivíduos. Uma equipe da Polícia Civil, que estava nas proximidades, prestou apoio imediato e capturou o quarto suspeito.

Em ações simultâneas, outros dois homens foram encontrados escondidos em diferentes pontos do bairro, ambos com roupas molhadas e enlameadas, o que indicava recente travessia pelo rio. Outro suspeito também foi localizado dentro de uma residência, com o consentimento da proprietária.

Com base em novas informações repassadas por populares, as equipes realizaram buscas em uma casa abandonada na região e localizaram sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres, espingarda e rifle, além de 52 munições de diversos calibres, dois celu

Dupla é presa pela PM logo após cometer roubo a comércio em Cruzeiro do Sul

Publicado

3 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Em uma ação rápida, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 6º Batalhão, prendeu em flagrante, dois homens que tinham acabado de cometer um roubo a um comércio localizado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Uma escopeta e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.

Durante o patrulhamento, a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi informada por populares de que um roubo estava em andamento em um determinado comércio nas proximidades. Ao chegar à área, a guarnição avistou três indivíduos em fuga.

No momento da abordagem, um deles chegou sacar uma arma e apontar na direção da equipe, fugindo em seguinda. Os outros dois envolvidos foram alcançados e detidos. Com eles, foram encontrados uma escopeta calibre .36 com o cano serrado, uma réplica de pistola (airsoft) e R$979,00 em espécie, além de uma mochila utilizada para ocultar o dinheiro.

Na coleta de informações no estabelecimento, foi confirmado que o trio havia levado o dinheiro dos caixas e um aparelho celular, este levado pelo terceiro suspeito, já identificado. Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia local.

