Governo confirma feriados dos dias 17 e 20 de novembro no AC

O Governo do Estado do Acre informou nesta terça-feira, 11, que manterá os feriados dos dias 17 e 20 de novembro, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025. Segundo o governo, as datas fazem parte do cronograma que regula o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

Na segunda-feira, 17, será feriado estadual em referência ao Tratado de Petrópolis, instituído pela Lei nº 57/1965. Já na quinta-feira, 20, será celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que homenageia a luta e a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil.

As datas constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de dezembro de 2024 e valem para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.

Durante os feriados, as secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) não funcionarão, retomando o atendimento normal nos dias 18 e 21 de novembro.

Os serviços essenciais, como os da saúde e da Segurança Pública, funcionarão normalmente. As unidades de pronto atendimento (UPAs), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias em todo o estado seguirão com o atendimento à população sem interrupções.

