Brasil
Governo conclui rota que liga Amazônia ao Pacífico e amplia integração entre América do Sul e Ásia
Nova via fluvial e terrestre conecta Manaus a quatro portos do Oceano Pacífico, fortalecendo exportações da Zona Franca e o comércio internacional
Em meio à realização da COP30, o governo brasileiro anunciou a conclusão da nova rota logística que liga a Amazônia a quatro portos do Oceano Pacífico, criando um corredor estratégico entre a América do Sul e a Ásia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5) pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
O trajeto parte de Manaus (AM) pelo Rio Solimões até Santo Antônio do Içá (AM), onde se divide em dois eixos internacionais. Um deles segue pela Colômbia, via Rio Putumayo, até o Porto de Tumaco. O outro passa pelo Peru, pela cidade de Iquitos, e se ramifica em três destinos: o Porto de Manta (Equador), o Porto de Paita (Peru) e o Porto de Chancay (Peru).
A última etapa da obra — a dragagem do Alto Solimões, fundamental para garantir a navegabilidade no trecho brasileiro — foi concluída em novembro. Segundo o governo federal, a expectativa é que a nova rota impulsione as exportações de produtos industrializados da Zona Franca de Manaus e amplie o intercâmbio comercial com países latino-americanos e asiáticos.
Comentários
Brasil
Governo regulamenta Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 06, a Portaria nº 2.618, que estabelece as diretrizes e regulamenta o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar – Avalia Acre, voltado às redes estadual e municipais de ensino.
A iniciativa, que será realizada em regime de colaboração entre o Estado, as prefeituras e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Acre), tem como objetivo monitorar o desempenho dos alunos do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação das provas ocorrerá entre os dias 24 e 28 de novembro de 2025, em todas as escolas públicas urbanas e rurais que possuam, no mínimo, dez estudantes matriculados nas turmas avaliadas
O sistema tem como principais objetivos gerar indicadores educacionais para o Estado e os municípios, apoiar a formação continuada de professores, orientar o planejamento pedagógico, e subsidiar políticas públicas baseadas em evidências. Os resultados também servirão de base para o cálculo do Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM), utilizado na determinação da participação dos municípios no repasse do ICMS Educação.
As avaliações seguirão as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Currículo de Referência Único do Acre (CRUA) e das matrículas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Serão aplicados testes censitários de proficiência e questionários contextuais aos alunos, professores e diretores escolares, de modo a compreender fatores que influenciam o desempenho estudantil.
Os estudantes da educação especial também participarão da avaliação, com direito a atendimento especializado, como tempo adicional, salas adaptadas e instrumentos específicos para alunos com baixa visão.
Os resultados do Avalia Acre 2025 serão divulgados por aluno, turma, escola, regional e município, por meio eletrônico a ser disponibilizado pela empresa contratada.
Você precisa fazer login para comentar.