Governo certifica estudantes de cursos técnicos em Epitaciolândia e Brasileia

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Ieptec), promoveu nesta terça-feira, 14, a entrega de certificações para educandos residentes em Epitaciolândia e Brasileia.

Cerca de 50 alunos concluíram as atividades dos cursos técnicos em Manutenção e Suporte em Informática, Computação Gráfica, Agentes de Combate às Endemias e Especialização em Procedimento de Enfermagem para Rede Básica.

As solenidades para outorga de grau foram realizadas no auditório da Escola Estadual Joana Ribeiro Amed, em Epitaciolândia, e no Centro Cultural de Brasileia.

“O objetivo do governo Gladson Cameli é fortalecer a educação profissional e tecnológica no Acre. Uma de suas estratégias está em ofertar cursos profissionalizantes de qualidade, para que jovens e adultos possam estar preparados para entrar no mercado de trabalho”, destaca o diretor-presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

“Com a determinação do nosso governador e o apoio das entidades mencionadas anteriormente, além da parceria do deputado federal Alan Rick, o Ieptec está desenvolvendo diversas atividades educacionais, acessíveis e ao alcance de todos, principalmente para os membros de famílias que estão inseridos em programas sociais”, relata Costa.