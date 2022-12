Governo brasileiro se posiciona sobre a situação política no Peru

O presidente Pedro Castillo foi destituído após ter anunciado o fechamento do Congresso; a vice-presidente Dina Boluarte assume o cargo

O governo brasileiro se posicionou sobre a situação no Peru, que, nesta quarta-feira (7), teve o presidente Pedro Castillo destituído e preso depois que anunciou o fechamento do Congresso do país.

Para o Brasil, a medida tomada por Castillo viola a democracia e o Estado de Direito, e a postura do Congresso peruano busca garantir a ordem no país.

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, tomará posse como nova chefe de Estado ainda nesta quarta-feira.

Castillo enfrentou três pedidos de impeachment em apenas 16 meses de governo. Ele tomou posse em julho de 2021, após ter derrotado a candidata de direita Keiko Fujimori no segundo turno.

Leia a nota do governo brasileiro na íntegra:

“O Governo brasileiro acompanha, com preocupação, a situação política interna no Peru que levou à destituição constitucional do Presidente Pedro Castillo pelo Congresso e à sua sucessão pela vice-Presidente Dina Boluarte.

As medidas adotadas no dia de hoje, 7 de dezembro, pelo Presidente Pedro Castillo, incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru.

O Governo brasileiro manifesta sua disposição de seguir mantendo as sólidas relações de amizade e cooperação que unem os dois países e deseja êxito à Presidente Dina Boluarte em sua missão como Chefe do Estado peruano”.

