Governo brasileiro recomenda cancelamento de viagens ao Irã e a Israel

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), recomendou que brasileiros cancelem suas viagens ao Irã e a Israel.

A recomendação acontece em meio aos ataques dos Estados Unidos contra bases no Irã, neste sábado (28/2).

Além dos países envolvidos, o governo também recomendou evitar viagens para as seguintes nações:

Catar

Kuwait

Emirados Árabes Unidos

Bahrein

Jordânia

Iraque

Líbano

Palestina

Síria

Aos que já se encontram nesses países, o MRE recomendou sejam tomadas as seguintes precauções: em caso de ataques ou bombardeios, é necessário se dirigir ao abrigo mais próximo.

“Caso esteja na rua, procure estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos. Se estiver em casa, priorize cômodos com, pelo menos, duas paredes entre você e a parede externa do edifício, como salas no térreo, escadas do porão, corredores internos e áreas sem janelas. Mantenha as portas dos corredores fechadas e, caso haja janelas, conserve-as fechadas”, disse o comunicado do MRE.

Segundo as instruções, ao buscar abrigo, é preciso seguir os seguintes princípios:

• Evitar permanecer na linha de visão do céu;

• Quanto mais ao interior da estrutura, melhor;

• Garantir ao menos duas paredes entre você e as áreas com maior risco de estilhaços;

• Procurar abrigo antes de utilizar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas telefônicas.

“Adicionalmente, encha a banheira ou recipientes grandes com água fria, a fim de dispor de reserva em caso de eventual escassez”.

Recomendações Gerais de Segurança:

• Acompanhar os sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras na região e seguir suas orientações;

• Seguir rigorosamente as recomendações de segurança das autoridades locais;

• Evitar multidões e protestos;

• Monitorar a mídia local;

• Não deixar seus locais de residência sem se certificar de que as condições de segurança o permitem;

• Caso seu voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

• Verificar se seus documentos de viagem estão em dia e com ao menos seis (6) meses de validade.

Os dados de contato dos plantões consulares das repartições diplomáticas brasileiras na região são os seguintes: