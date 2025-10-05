Flash
Governo avança em obras estruturantes e garante melhorias em todo o estado
O governo do Acre segue avançando em obras estruturantes e de revitalização que beneficiam diretamente a população em diversas áreas, como saúde, educação, cultura, esporte, segurança e mobilidade urbana. As intervenções já entregues e em andamento fortalecem os serviços públicos, movimentam a economia local e garantem mais qualidade de vida para os acreanos.
“Quero reafirmar, diante de toda a população acreana, o nosso compromisso inabalável com as obras estruturantes que estão transformando o Acre. Sabemos que infraestrutura é base para o desenvolvimento, para gerar emprego, melhorar o escoamento da produção e garantir mais qualidade de vida para todos. Por isso, mesmo diante de desafios econômicos e climáticos, seguimos firmes, investindo com responsabilidade e transparência, para que cada obra entregue seja reflexo de um governo que trabalha com seriedade, planejamento e respeito ao povo acreano”, destaca o governador, Gladson Camelí.
Orla do Quinze assegura preservação e lazer
Na capital do estado, Rio Branco, a obra da Orla do Quinze avança com tecnologias modernas de contenção do solo, evitando deslizamentos e preservando estruturas históricas como o Mercado do Quinze e o Boulevard Augusto Monteiro.
Para a psicóloga Juliana Farhat, que morou a vida inteira no bairro Quinze, a intervenção é fundamental para manter viva a memória da cidade e garantir segurança: “Eu acho muito importante, pois o bairro Quinze é um bairro antigo e cheio de história, e faz sentido preservar tais coisas.”
Ela continua: “Parte da obra é em frente ao tradicional Mercado do Quinze, e a mesma garantiu segurança para os trabalhadores desse local, bem como moradores dos arredores e transeuntes. Também acredito que beneficia a todos os cidadãos da cidade, pois impede maior assoreamento do Rio e mantém viva nossa história”, concluiu.
A obra representa um marco de valorização histórica e urbanística do bairro, uma das regiões mais antigas e tradicionais da capital. Além de conter o avanço da erosão nas margens do rio, a obra vai transformar a paisagem urbana, oferecendo espaços de lazer, turismo e desenvolvimento para os moradores.
O projeto inclui a construção de quiosques, praças, mirantes e áreas de convivência, valorizando a região e ampliando opções de lazer e turismo.
No final de julho, a vice-governadora Mailza Assis visitou as obras da Orla e destacou o impacto da obra na vida das famílias locais. “É uma grande obra, sonhada há muito tempo pelos moradores do Quinze. Ela representa segurança, emprego, valorização e beleza para o bairro. É uma conquista que fortalece a nossa cidade e melhora a vida das pessoas”, afirmou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.
Governo transforma mobilidade urbana
Uma das mais importantes intervenções para transformar a mobilidade urbana da capital é o Complexo Viário da Avenida Ceará. A obra entrou em uma fase decisiva, que envolve escavações profundas e grande movimentação de solo para a construção do viaduto.
Após essa etapa, os serviços seguem com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, no trecho entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte.
No Complexo Viário, há uma média de 45 colaboradores atuando diretamente na obra, entre caçambeiros, encarregados, engenheiros, operadores de máquinas, topógrafos e outros profissionais. Esse número aumenta nas etapas de demolição e reconstrução, quando são mobilizados pedreiros, carpinteiros, auxiliares e demais operários.
O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e todo restante como contrapartida do Estado.
Saúde recebe investimentos no interior e na capital
Na área da saúde, a primeira etapa da reforma do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, já foi concluída, garantindo melhorias nas enfermarias e no atendimento da regional do Purus.
Com orçamento em mais de R$ 12 milhões, a estrutura teve adequações nas enfermarias, como troca de telhas, piso, portas, janelas e esquadrias, instalação elétrica, hidráulica e de gás, além de modificação da parte elétrica, para climatização das enfermarias, e acessibilidade.
Na ocasião, o governador, ao lado dos secretários estaduais de Saúde e Obras, Pedro Pascoal e Ítalo Lopes, assinou a ordem de serviço para a continuação das obras, que vai contar com mais dois pavimentos e um bloco anexo.
Em Rio Branco, o Hospital da Criança passou por modernização, com infraestrutura elétrica, hidráulica e de climatização renovadas, assegurando mais conforto e qualidade para pacientes e servidores. Com um investimento de quase R$ 2 milhões provenientes de emenda parlamentar, a unidade de saúde passou por uma revitalização completa.
A reforma do hospital incluiu a renovação da infraestrutura elétrica, instalação de novos sistemas de climatização e gás medicinal, adequação de banheiros e a implementação de um sistema de combate a incêndios. Além disso, os ambientes ganharam nova pintura, pisos mais resistentes e instalações hidrossanitárias completamente reformadas.
A unidade conta com 48 novos leitos, distribuídos entre enfermarias, salas de isolamento e punção venosa; adquiridos após a reforma. Para os profissionais de saúde, foram criadas salas de prescrição, equipamentos e guarda de materiais, tornando o atendimento mais dinâmico e eficiente.
Já a obra da Nova Maternidade, em Rio Branco,terá a primeira etapa concluída ainda este ano, com investimento de R$ 26 milhões. A segunda fase foi iniciada em abril e conta com orçamento de R$ 77 milhões. A cada fase concluída, o bloco estará àdisposição da Sesacre.
Quando finalizada, a unidade terá 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e parto cesariano; além de uma estrutura robusta de atendimento intensivo e intermediário
Em Cruzeiro do Sul, a UTI do Juruá foi ampliada e será inaugurada neste mês de outubro, contando com investimento superior a R$ 1,6 milhão.
A 1ª etapa da Unidade Mista de Acrelândia trouxe mudanças essenciais, incluindo a entrega de um novo espaço para emergências e a instalação de uma sala de raio-x, equipamento fundamental para diagnósticos mais ágeis e precisos. Agora a segunda etapa avança muito bem, com previsão de conclusão no início de 2026. Investimento ultrapassa os R$ 2 milhões.
O Hospital-Geral de Feijó passou por processo de readequação. A primeira etapa deve ser concluída em dezembro deste ano.
A unidade, que é referência em saúde no Vale do Tarauacá/Envira, recebeu investimentos na ordem de R$ 5,2 milhões, oriundos de recursos próprios do Estado e do governo federal.
Espaços esportivos e democratização do lazer
Com a modernização concluída, o Terminal Rodoviário de Feijó passa a oferecer um ambiente mais adequado aos viajantes, fortalecendo a imagem do município para quem circula pela região. A administração do espaço será cedida à prefeitura do município, que ficará responsável pela gestão.
Também foram realizados serviços de manutenção e reparação em toda a estrutura, contemplando melhorias na acessibilidade, segurança e conforto para passageiros, motoristas e funcionários. As obras garantem também maior durabilidade ao prédio, reduzindo custos com manutenções emergenciais no futuro.
Outro marco recente foi a revitalização do prédio do Instituto Socioeducativo (ISE), também no município de Feijó. O prédio do Instituto recebeu intervenções que garantem um ambiente mais seguro e humanizado, em conformidade com a legislação que rege o atendimento socioeducativo.
Atualmente, a unidade acompanha sete adolescentes em cumprimento de medidas e já recebeu, ao longo dos anos, 96 socioeducandos.
Além disso, a revitalização trouxe melhorias não apenas nas condições estruturais, mas também na oferta de atividades que auxiliam na ressocialização. São oito unidades espalhadas pelo estado e todas já foram revitalizadas com melhorias essenciais para a ressocialização adequada de jovens.
Com a presença do governador Gladson Camelí, a entrega da quadra poliesportiva da Praça Antônio Guilherme, no centro do município de Rodrigues Alves, no último dia 23 de julho, marcou o início da Semana Cultural em celebração aos 33 anos de emancipação política da cidade.
A reforma contemplou a recuperação completa da estrutura física, com atenção especial à cobertura, além da modernização das instalações elétricas e hidráulicas. O piso foi refeito, as paredes recuperadas e toda a quadra recebeu nova pintura, conferindo um visual renovado e mais acolhedor ao ambiente. Totaliza R$ 423 mil, como parte de um esforço contínuo para ampliar o acesso a espaços públicos de qualidade no interior do estado.
Serviços modernizados
A nova sede do Procon Acre, inaugurada em fevereiro, oferece atendimento moderno e humanizado, sendo o primeiro prédio do Estado a contar com energia renovável. O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, inaugurou a nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.
A obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com recursos do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), recebeu um investimento de R$ 6,77 milhões. A nova instalação moderniza e amplia a capacidade de atendimento do Procon, garantindo mais conforto aos servidores e aos consumidores que buscam os serviços do órgão.
Desde a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), seguido pelo Sistema do ProConsumidor e da plataforma Consumidor.gov, o Procon/AC realizou mais de 270 mil atendimentos, consolidando-se como referência na defesa do consumidor.
Além disso, a instituição promoveu mais de mil ações educativas entre 2021 e 2024, com palestras, distribuição de material informativo e participação em eventos comunitários. Na área de fiscalização, foram realizadas mais de 7 mil ações para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
A presidente do Procon, Alana Albuquerque, afirmou que a reforma é um marco para a instituição e amplia os resultados. “A nova sede do Procon/AC é um marco para a defesa dos direitos do consumidor no nosso estado. Com uma estrutura moderna e mais acessível, poderemos oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado. Nosso compromisso é garantir que cada cidadão tenha seus direitos respeitados e que possamos mediar as relações de consumo de forma justa e transparente”, reforçou a presidente.
Além disso, seguem em andamento as reformas de batalhões da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros (CBMAC) em Rio Branco e no interior, com foco em melhores condições de trabalho e atendimento à população.
Quanto aos prédios históricos e culturais, a revitalização da Biblioteca da Floresta segue em andamento. A reforma alcançará toda a edificação, a qual possui três pavimentos, divididos em setores como: administrativo, serviços e setor de visitação do público.
Enquanto isso, o Teatrão, até a entrega, passará por revitalização, adequação e ampliação. Na área atrás do prédio, terão as obras de ampliação, com a construção de uma sala multiuso, destinada ao ensaio de artistas.
Os investimentos totais para as obras do Teatrão e da Biblioteca da Floresta são de aproximadamente R$ 8,6 milhões, frutos de emenda parlamentar da então senadora Mailza, disponibilizados por repasse do Orçamento Geral da União (OGU).
O Palácio Rio Branco avançou para a fase final dos serviços de restauração e das praças Eurico Dutra e dos Seringueiros. A previsão de entrega é para este ano.
CGE e Arquivo Público
A obra do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE) entrou na fase de conclusão. A previsão é entregar a sede própria aos servidores no primeiro trimestre de 2026. Esta obra resultará num espaço adequado e moderno, contribuindo com a transparência e eficiência no uso dos recursos públicos. O investimento é de R$ 6,2 milhões, com recursos próprios do Estado, por intermédio do Acreprevidência.
Em relação ao Arquivo Público, o Estado avançou nos serviços de concretagem e alvenaria dos prédios, cobertura, e instalações hidrossanitárias e elétricas. A obra, que tem previsão para ser entregue no primeiro semestre de 2026, tem investimento de R$ 6,5 milhões, provenientes do convênio do Estado com a Caixa Econômica Federal, a partir do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
Quando concluído, a sede do Arquivo poderá tanto assegurar a guarda e preservação de todas as documentações importantes do Estado, quanto se tornar um importante centro de consulta e pesquisa, permitindo a valorização do patrimônio cultural e histórico do Acre.
Compromisso com o futuro
Com previsão de conclusão até 2026, projetos como a Orla do Quinze, o Arquivo Público e a continuidade da expansão hospitalar reforçam o compromisso do governo em modernizar a infraestrutura, valorizar a cultura e ampliar serviços essenciais em todas as regiões do Acre.
Segunda noite da ExpoFronteira reúne milhares de pessoas com show, rodeio e ampla participação de expositores
A segunda noite da ExpoFronteira, realizada neste sábado (04), no Espaço de Eventos do Km 01, foi marcada por grande público e uma programação diversificada que movimentou Assis Brasil e toda a região de fronteira.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento, que contou com show do cantor Vitinho Imperador, animando o público com muito ritmo e interação. A noite também teve a segunda etapa do rodeio, que segue com disputas acirradas e terá sua grande final neste domingo.
Os estandes continuam sendo um dos pontos mais movimentados da feira, reunindo instituições como Sebrae, Banco da Amazônia, cooperativa de café, expositores bolivianos e peruanos, além de produtos e empreendedores locais. O campeonato de Free Fire segue atraindo jovens competidores de diversas comunidades.
Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito Jerry Correia, secretários municipais, o deputado Eduardo Veloso e prefeitos de cidades vizinhas, que acompanharam a programação e visitaram os expositores.
O prefeito Jerry Correia destacou a relevância do evento para o município:
“A ExpoFronteira mostra a força de Assis Brasil e o quanto nossa região tem potencial. Ver o público participando, os empreendedores vendendo e nossas culturas se encontrando é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.
A programação se encerra neste domingo com a final do rodeio, a fase decisiva do campeonato de Free Fire e o show nacional de Gabi Martins, fechando três noites seguidas com atrações musicais nacionais e recorde de público.
Café acreano ultrapassa fronteiras e conquista novas oportunidades na Europa
Nos últimos dias, tivemos a honra de representar o Acre em uma missão estratégica na Itália, acompanhados de produtores, técnicos e agrônomos. Nosso objetivo foi abrir caminhos para que o café robusta amazônico, produzido em nosso estado com tanta dedicação e qualidade, encontre espaço no competitivo mercado internacional.
A missão só foi possível graças à parceria entre o governo do Acre e o Sebrae, que se uniram em prol de um mesmo sonho: levar o café do Acre para o Brasil e para o mundo.
A primeira agenda foi realizada na empresa Ballario Trasporti, referência mundial em logística e comércio internacional de café. Tivemos a oportunidade de conhecer toda a estrutura que interliga produtores de várias partes do mundo a grandes torrefadoras e consumidores da Europa. Essa experiência mostrou, de maneira muito clara, que o Acre tem condições de se inserir nesse cenário com um produto autêntico, sustentável e de grande potencial de valorização.
Tivemos também um encontro no Consulado-Geral do Brasil, onde a delegação foi recebida pelo embaixador Hadil da Rocha Vianna, que reforçou a importância da iniciativa e o impacto positivo da presença dos cafés amazônicos no mercado europeu.
Durante a missão, firmamos importantes avanços que consolidam o futuro do nosso café. Um deles foi com a Universidade de Turim: articulamos um acordo para que amostras dos cafés acreanos sejam analisadas pela instituição, reconhecida pela excelência em pesquisas de qualidade e gastronomia. Essa parceria vai garantir uma avaliação técnica de alto nível e abrir portas para novos estudos e certificações.
Já na Lavazza, a gigante mundial do café, empresa que visitei em 2022, antes mesmo de ser secretário – ocasião em que disse que levaria o café do Acre para ser conhecido, nessa missão, pudemos concretizar o que foi sonhado lá atrás.
Durante a visita, nossos produtores tiveram a experiência de conhecer a história e a estrutura da empresa, conhecer compradores de cafés robusta e se apresentar ao diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Lavazza, Mario Cerutti, que ficou encantado com a história do nosso café.
A empresa solicitou amostras do robusta amazônico para análise, o que representa um passo gigante na busca por reconhecimento internacional para os produtores acreanos.
Na Câmara de Comércio de Turim, fomos oficialmente convidados a participar, no próximo ano, de uma das maiores feiras mundiais de alimentos. Essa vitrine internacional permitirá que o café do Acre seja apresentado lado a lado com produtos de excelência de todo o planeta.
Essas conquistas são fruto do trabalho conjunto entre governo, Sebrae e produtores. Mais do que abrir mercados, elas reafirmam que o Acre tem um futuro brilhante na agricultura, com produtos capazes de competir com os melhores do mundo.
Essa missão reforça nossa convicção de que investir em conhecimento, inovação e qualidade é o caminho para transformar a vida dos nossos produtores e fortalecer a economia do estado. O café robusta amazônico já não é apenas um produto regional. Ele é uma marca do Acre para o mundo.
Seguiremos avançando, confiantes de que o esforço de cada produtor será reconhecido e valorizado. O Acre está pronto para conquistar novos mercados e escrever um novo capítulo na história da agricultura amazônica.
José Luís Tchê é secretário de Estado de Agricultura do Acre
Ana Gabriele é eleita Rainha da Produção 2025
A segunda edição do Festival da Macaxeira, realizada nesta sexta-feira (3), no Horto Florestal, em Rio Branco, elegeu a nova Rainha da Produção 2025. O título ficou com Ana Gabriele, natural da capital acreana, estudante e empreendedora. Ela recebeu a faixa e um cheque de R$ 5 mil das mãos da primeira-dama Kellen Bocalom e da presidente da Acisa, Patrícia Dossa.
Logo após a disputa, a nova Rainha da Produção 2025, Ana Gabriele, contou ao repórter David Medeiros que se preparou bastante para o concurso. “Graças a Deus me preparei muito e estou muito feliz em ser a Rainha da Produção 2025”, comentou.
A jovem revelou ainda que pretende usar o prêmio para realizar um sonho pessoal: o casamento. Emocionada, ela deixou um recado para o noivo, Wilian: “Agora nós vamos casar”, ressaltou.
A disputa contou com grande participação do público e premiou as cinco primeiras colocadas:
• 1º lugar – Ana Gabrielly, com 145,6 pontos, premiada com R$ 5 mil;
• 2º lugar – Linaira, com 140,9 pontos, recebeu R$ 3 mil;
• 3º lugar – Evelyn Ferreira, com 136,4 pontos, levou R$ 2 mil;
• 4º lugar – Ana Cristina, premiada com R$ 1.500;
• 5º lugar – Juliana Batista, com 139 pontos, faturou R$ 1 mil.
