O governador Gladson Cameli autorizou no final da tarde desta sexta-feira, 31, a homologação do resultado final da Academia de Polícia Civil (Acadepol), concluída em novembro do ano passado. Em poucos dias, a Polícia Judiciária do Acre passa a contar com 268 novos policiais.

“Esse é um compromisso que eu firmei não só com os aprovados no concurso, mas com a população do estado do Acre, que diariamente pede a redução da criminalidade”, destacou o governador Gladson Cameli.

A notícia põe fim a uma longa espera dos concursados, que aguardavam desde a gestão passada o chamado para assumir as vagas destinadas a delegados, escrivães, agentes de polícia e auxiliares de necropsia.

A partir da publicação da homologação do resultado final da Acadepol, que será na edição de segunda-feira, 3, do Diário Oficial, e dos trâmites legais para a convocação dos aprovados, a Polícia Civil acreana passará a contar com mais 36 delegados, 35 escrivães, 172 agentes de polícia e 25 auxiliares de necropsia.

A Direção Geral da Polícia Civil comemorou a decisão do governador Gladson Cameli pela homologação.

“A decisão do governador nos deixa felizes, pois teremos um reforço desses no combate à criminalidade. Sempre acreditamos no governador Gladson e essa é mais uma prova do seu compromisso com a segurança pública do Acre”, enfatizou o Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira.

