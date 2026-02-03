Governo asfalta trecho da Dias Martins e garante acesso histórico a 500 famílias em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a aplicação de aproximadamente 500 toneladas de massa asfáltica no trecho da Estrada Dias Martins, no Conjunto Universitário, em Rio Branco. A intervenção garante a pavimentação de um acesso que nunca havia recebido asfalto e beneficia diretamente cerca de 500 famílias, além de assegurar a ligação viária direta entre os bairros Ipê e Universitário.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que a execução do serviço atende à determinação do governador Gladson Camelí e corrige a ausência de pavimentação em um trecho estratégico para a mobilidade local.

“Essa obra segue a orientação do governador Gladson Camelí e garante acesso permanente para quem mora e circula por essa região. Estamos pavimentando um trecho utilizado diariamente, mas que nunca teve infraestrutura adequada”, destacou.

Além da aplicação da massa asfáltica no trecho principal, o Deracre executa serviços de tapa-buraco em pontos degradados e realiza a regularização dos acessos às vias laterais, assegurando a circulação durante a execução da obra.

Na mesma frente de trabalho, seguem-se as construções de meio-fio, de sarjetas e de calçadas na lateral direita da via. No trecho próximo à ponte, os serviços permanecem concentrados exclusivamente na construção das calçadas, conforme o projeto técnico.

Segundo Sula Ximenes, o andamento da obra ocorre com acompanhamento permanente das equipes técnicas do órgão.

“A aplicação do asfalto acontece após a conclusão das etapas anteriores, seguindo o projeto e o cronograma definidos. Esse cuidado é fundamental para garantir a durabilidade do pavimento”, afirmou.

A pavimentação do trecho da Estrada Dias Martins garante acesso asfaltado para quem mora, trabalha ou circula entre os bairros Universitário e Ipê, põe fim aos transtornos de deslocamento diário e assegura melhores condições de circulação na região.















Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

