Governo asfalta trecho da Dias Martins e garante acesso histórico a 500 famílias em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a aplicação de aproximadamente 500 toneladas de massa asfáltica no trecho da Estrada Dias Martins, no Conjunto Universitário, em Rio Branco. A intervenção garante a pavimentação de um acesso que nunca havia recebido asfalto e beneficia diretamente cerca de 500 famílias, além de assegurar a ligação viária direta entre os bairros Ipê e Universitário.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que a execução do serviço atende à determinação do governador Gladson Camelí e corrige a ausência de pavimentação em um trecho estratégico para a mobilidade local.
“Essa obra segue a orientação do governador Gladson Camelí e garante acesso permanente para quem mora e circula por essa região. Estamos pavimentando um trecho utilizado diariamente, mas que nunca teve infraestrutura adequada”, destacou.
Além da aplicação da massa asfáltica no trecho principal, o Deracre executa serviços de tapa-buraco em pontos degradados e realiza a regularização dos acessos às vias laterais, assegurando a circulação durante a execução da obra.
Na mesma frente de trabalho, seguem-se as construções de meio-fio, de sarjetas e de calçadas na lateral direita da via. No trecho próximo à ponte, os serviços permanecem concentrados exclusivamente na construção das calçadas, conforme o projeto técnico.
Segundo Sula Ximenes, o andamento da obra ocorre com acompanhamento permanente das equipes técnicas do órgão.
“A aplicação do asfalto acontece após a conclusão das etapas anteriores, seguindo o projeto e o cronograma definidos. Esse cuidado é fundamental para garantir a durabilidade do pavimento”, afirmou.
A pavimentação do trecho da Estrada Dias Martins garante acesso asfaltado para quem mora, trabalha ou circula entre os bairros Universitário e Ipê, põe fim aos transtornos de deslocamento diário e assegura melhores condições de circulação na região.
AGENCIA ACRE
Produção de mel no Acre cresce 33% em 2025 e estado investe R$ 560 mil no fortalecimento da cadeia
Governo investiu R$ 560 mil na cadeia produtiva; Senador Guiomard lidera volume com mais de 3,8 toneladas e apicultora conquista prêmio nacional
A cadeia produtiva do mel no Acre registrou aumento de 33% na produção entre 2024 e 2025, passando de 9 para 12 toneladas, segundo levantamento da Unidade de Coordenação do Programa REM Acre (UCP-REM) e da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). Atualmente, o programa conta com 436 produtores cadastrados nos territórios do Alto e Baixo Acre, Juruacá e Tarauacá-Envira, distribuídos em 13 municípios.
O município de Senador Guiomard lidera a produção, com 3.850,20 kg de mel, seguido por Rio Branco (3.685,70 kg) e Bujari (3.292,20 kg). Xapuri e Plácido de Castro também se destacam no cenário estadual. Até junho de 2025, o governo do Acre investiu mais de R$ 560 mil em assistência técnica, capacitação e fornecimento de equipamentos, como caixas melíponas, centrífugas e kits de manejo.
Entre as iniciativas que fortalecem a apicultura local estão as Casas do Mel, com unidade já em operação em Senador Guiomard e outras previstas para Bujari e Xapuri, e o Selo D’Colônia, que confere identidade sanitária e cultural aos produtos artesanais.
O setor também vem ganhando reconhecimento nacional: a produtora Maria Paulino da Silva, do Ramal Belo Jardim 3, conquistou o 3º lugar na categoria méis refrigerados no Concurso Nacional de Méis de Abelhas Nativas, realizado no Rio de Janeiro.
Líderes de produção (2025):
-
Senador Guiomard: 3.850,20 kg
-
Rio Branco: 3.685,70 kg
-
Bujari: 3.292,20 kg
-
Xapuri e Plácido de Castro também se destacam
Ações de fomento:
-
Entrega de equipamentos: Caixas melíponas, centrífugas, kits de manejo;
-
Capacitação: Mais de 180 produtores treinados em boas práticas;
-
Infraestrutura: Casa do Mel já funciona em Senador Guiomard, com unidades previstas para Bujari e Xapuri;
-
Certificação: Selo D’Colônia (lançado em 2023) confere identidade sanitária e cultural ao mel artesanal.
A meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) é uma atividade de baixo impacto ambiental e alta inclusão social, praticada principalmente por agricultores familiares e comunidades tradicionais.
A Seagri projeta atingir 20 toneladas/ano até 2027 e ampliar a exportação para outros estados, aproveitando o potencial da biodiversidade amazônica para méis especiais.
O crescimento sustentável da apicultura no Acre mostra como políticas públicas direcionadas podem transformar uma atividade tradicional em uma cadeia de valor estruturada, gerando renda no campo sem desmatamento – um modelo em sintonia com a bioeconomia da floresta em pé.
CBF divulga grupos da Copa do Brasil Sub-20 e Craques do Futuro terá adversários de nível
O departamento de competições da CBF divulgou a tabela básica da Copa do Brasil Feminino Sub-20. A equipe das Craques do Futuro, representante do futebol acreano, ficou na chave A e terá como adversários o Botafogo, do Rio de Janeiro, o Vitória, da Bahia, e o América, de Minas Gerais.
Fórmula de disputa
As 24 equipes foram divididas em seis grupos com 4 equipes. A primeira fase será disputada com partidas de ida e volta e os primeiros classificados de cada chave avançam. Somente os dois segundos melhores também estarão na segunda fase, onde os duelos passam a ser eliminatórios.
Estreia contra o Botafogo
A competição começa no dia 8 de marçoe o time das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo, em Rio Branco, na estreia do torneio nacional.
Iniciou a preparação
O elenco das Craques do Futuro iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-20 sob o comando da técnica Neila Rosas.
“Trouxemos reforços das outras equipes e temos um grupo com 29 atletas. Estamos avaliando e a meta é forma um elenco forte porque pegamos uma chave muito difícil”, disse Neila Rosas.
Grupo A
América-MG
Botafogo-RJ
Craque do Futuro-AC
Vitória-BA
Rogério Pina ganha opções importantes no Humaitá e foca no Vasco
O técnico Rogério Pina terá mais opções na partida contra o Vasco nesta quarta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta. O volante colombiano Yaider Mena, regularizado, e os meias Wallace e Feliz, recuperados de lesões.
“As partidas são muito iguais e ter a possibilidade de mudar a equipe é importante. Vamos ter um grupo ainda mais forte”, declarou Rogério Pina.
Bolas paradas
Com um treino de bolas paradas nesta terça, 3, no campo do Airton, e fechou a preparação para o confronto contra o Vasco. O Tourão soma 7 pontos e uma vitória vai garantir a equipe na liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
André Lima é dúvida
O atacante André Lima, com uma lesão muscular, é dúvida para o duelo contra o Vasco. O atleta será reavaliado somente nesta quarta.
“Vamos esperar pela reavaliação do André. Temos uma base, mas ainda não definimos a equipe”, afirmou o comandante do Humaitá.
