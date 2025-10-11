Governo apreende ouro avaliado em R$ 8 milhões em ação de combate ao garimpo ilegal

Em mais uma ação do Governo Federal no combate ao garimpo ilegal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (10/10), 11,6 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 8 milhões, durante fiscalização na BR-174, em Boa Vista (RR). A operação foi coordenada pela Casa de Governo em Roraima e integra o conjunto de medidas voltadas a enfraquecer a logística do garimpo que afeta a Terra Indígena Yanomami.

O material estava dividido em 20 barras e escondido dentro de um veículo modelo HB20, conduzido por um homem de 48 anos. Ele foi preso após tentar acessar a vicinal Água Boa, na zona rural da capital. Segundo a PRF, o motorista afirmou não saber o conteúdo do pacote que transportava, alegando ter recebido o material em Campos Novos, no município de Mucajaí (RR), para entrega em Boa Vista. O suspeito foi encaminhado à sede da PRF, onde permanece à disposição da Justiça.

A apreensão faz parte das ações integradas de fiscalização no estado, que utilizam informações de inteligência para identificar veículos suspeitos e rotas usadas por grupos criminosos.

Histórico recente de apreensões de ouro em Roraima

Nos últimos dois anos, as forças federais vêm registrando grandes apreensões de ouro em Roraima, resultado do fortalecimento das ações coordenadas de combate ao garimpo ilegal. Em agosto de 2025, a PRF apreendeu, na capital, 103 quilos de ouro na BR-401, avaliados em mais de R$ 61 milhões — o maior volume já interceptado pela corporação.

Meses antes, em novembro de 2024, a PRF havia apreendido 21 quilos de ouro, divididos em 33 barras e avaliados em cerca de R$ 10 milhões, no município de Rorainópolis. No mesmo período, a Polícia Federal realizou outra operação significativa no Aeroporto Internacional de Boa Vista, onde apreendeu 11,7 quilos de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 8,1 milhões, todos sem comprovação de origem legal.

Com a nova apreensão, as forças federais já retiraram de circulação 150,4 quilos de ouro de origem ilegal em Roraima, o equivalente a mais de R$ 104 milhões. O resultado reforça o avanço das ações do Governo Federal e o fortalecimento da presença do Estado nas rotas utilizadas pelo garimpo ilegal.

Casa de Governo

As estratégias da Casa de Governo envolvem a participação de mais de 20 ministérios e órgãos federais. Desde março de 2024, mais de 7,4 mil ações integradas de fiscalização e controle já foram realizadas.

Dentre alguns resultados até o momento, destacam-se: 504 pistas de pouso inspecionadas, 47 áreas embargadas e mais de R$ 11,9 milhões em multas aplicadas, resultando em mais de R$ 500 milhões de prejuízo total ao garimpo.

