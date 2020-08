O governo do Estado segue com ações que acenam para um ambiente de agronegócio favorável. Esta semana, a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), acompanhou de perto o cultivo de banana num padrão considerado de excelência, na propriedade rural Colônia Boa Sorte, em Senador Guiomard, cujo plantio está recebendo todos os incentivos do poder público estadual para uma produção de alto padrão, que vai levar um produto de qualidade para a mesa do consumidor.

A área medindo mais de seis hectares, localizada no km 12 do ramal do Nova Aldeia, pertencente ao produtor Valter Farias de Souza, vem recebendo da Secretaria Estadual de Produção e Empresa Brasileira de Pesquisa (Embrapa) o apoio com incentivos em mecanização, assistência técnica e parceria na sessão de uso para utilização de um caminhão no transporte da produção.

O empreendimento tem o aval sanitário do Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf), na certificação do plantio, da colheita e assistência na casa de embalagem, o que assegura ao consumidor a garantia de estar comprando um produto de qualidade, com todos os requisitos sanitários.

O secretário de produção, Edivan Azevedo, diz que o produto, no caso dessa área de produção em que o plantio de banana está sendo realizado com todas as boas práticas de produção, o preparo do solo, correção, seleção de mudas saudáveis, irrigação, preparação da casa de embalagem, até a colheita dos cachos de banana via aérea através de cabos de aço, tem tudo para ser de excelência.

“O que certamente vai ocasionar a chegada no mercado de uma banana de boa qualidade, que atende a todos os requisitos sanitários e de apresentação também”, avalia Azevedo.

Azevedo destacou ainda que ações como esta reforçam a imagem de que este governo assegura ao produtor a devida tranquilidade para cultivar, oferecendo as devidas condições, acenando positivamente para um ambiente de agronegócio favorável. “Com a garantia de qualidade vai ter mercado para seu produto e dentro dos rigores sanitários que a lei exige”, pontuou o secretário.

O produtor rural Valter Farias se disse otimista em poder trabalhar com a terra, que é sua aptidão, e recebendo os devidos incentivos do governo, inclusive na realização de pesquisa sobre qual cultura teria reais chances de sucesso, como foi o caso do cultivo de banana.

“Estamos trabalhando com banana prata e banana nanica, com previsão de início de colheita para dois meses, com perspectivas de constante abastecimento do mercado. Estou muito otimista com apoio do governo através da Sepa”, reconheceu o produtor rural.

